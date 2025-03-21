«Это не будет слишком сложно». Куртуа верит в победу 3:0 над Украиной

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что они способны получить необходимый результат во втором матче плей-офф Лиги наций с национальной командой Украины несмотря на поражение в первой встрече со счетом 1:3.

«Мы должны сохранять спокойствие и хорошо проанализировать этот матч. Я уверен, что в воскресенье мы сыграем лучше. Мы должны выложиться на все 100% вместе с болельщиками ради победы.

У нас достаточно качества, чтобы все исправить. Я уверен, что дома мы можем победить со счетом 2:0 или даже 3:0. Нам всем нужно подняться на ступеньку выше, и тогда все будет хорошо. Это не должно быть слишком сложно», – цитирует вратаря hln.be.

Сообщалось, что в Бельгии оценили игру Куртуа в матче со сборной Украины.