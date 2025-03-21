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  4. «Это не будет слишком сложно». Куртуа верит в победу 3:0 над Украиной
Лига наций
21 марта 2025, 12:01 |
1047
1

«Это не будет слишком сложно». Куртуа верит в победу 3:0 над Украиной

Вратарь бельгийцев верит в успех в противостоянии с командой Реброва

21 марта 2025, 12:01 |
1047
1
«Это не будет слишком сложно». Куртуа верит в победу 3:0 над Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что они способны получить необходимый результат во втором матче плей-офф Лиги наций с национальной командой Украины несмотря на поражение в первой встрече со счетом 1:3.

«Мы должны сохранять спокойствие и хорошо проанализировать этот матч. Я уверен, что в воскресенье мы сыграем лучше. Мы должны выложиться на все 100% вместе с болельщиками ради победы.

У нас достаточно качества, чтобы все исправить. Я уверен, что дома мы можем победить со счетом 2:0 или даже 3:0. Нам всем нужно подняться на ступеньку выше, и тогда все будет хорошо. Это не должно быть слишком сложно», – цитирует вратаря hln.be.

Сообщалось, что в Бельгии оценили игру Куртуа в матче со сборной Украины.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Тибо Куртуа Бельгия - Украина
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Андрій Заліщук
Я дивлюсь бельгійці такі самовпевені в собі, ну-ну посрамити треба їх в неділю
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