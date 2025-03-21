Матвиенко сравнялся с Ребровым по количеству матчей в сборной Украины
Защитник «Шахтера» провел 75-й матч за национальную сборную
Поединок с Бельгией (3:1) стал 75-м для 28-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Тем самым он сравнялся с Сергеем Ребровым, с которым делит теперь 10-ю строчку в списке топ-гвардейцев национальной дружины.
В 68 играх Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 19 – в Лиге наций, по 16 – в чемпионатах мира и в «товарняках». 41 раз его задействовал Андрей Шевченко, 20 – Сергей Ребров, 13 – Александр Петраков и 1 – Руслан Ротань.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев сборной Украины
|
|
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
1.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
144
|
45
|
28
|
-
|
8
|
63
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
124
|
35
|
33
|
13
|
2
|
41
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
111
|
45
|
29
|
-
|
1
|
36
|
4.
|
Андрей ПЯТОВ
|
102
|
37
|
29
|
7
|
1
|
28
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
100
|
30
|
16
|
-
|
5
|
49
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
34
|
19
|
-
|
3
|
42
|
7.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
8.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
87
|
19
|
24
|
5
|
2
|
37
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
87
|
21
|
29
|
10
|
2
|
25
|
10.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
75
|
16
|
24
|
19
|
-
|
16
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
75
|
28
|
18
|
-
|
4
|
25
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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