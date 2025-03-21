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Лига наций
21 марта 2025, 11:53 | Обновлено 21 марта 2025, 12:03
48
0

Матвиенко сравнялся с Ребровым по количеству матчей в сборной Украины

Защитник «Шахтера» провел 75-й матч за национальную сборную

21 марта 2025, 11:53 | Обновлено 21 марта 2025, 12:03
48
0
Матвиенко сравнялся с Ребровым по количеству матчей в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Бельгией (3:1) стал 75-м для 28-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Тем самым он сравнялся с Сергеем Ребровым, с которым делит теперь 10-ю строчку в списке топ-гвардейцев национальной дружины.

В 68 играх Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 19 – в Лиге наций, по 16 – в чемпионатах мира и в «товарняках». 41 раз его задействовал Андрей Шевченко, 20 – Сергей Ребров, 13 – Александр Петраков и 1 – Руслан Ротань.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев сборной Украины

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

1.

Анатолий ТИМОЩУК

144

45

28

-

8

63

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

124

35

33

13

2

41

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

4.

Андрей ПЯТОВ

102

37

29

7

1

28

5.

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

6.

Олег ГУСЕВ

98

34

19

-

3

42

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

8.

Евгений КОНОПЛЯНКА

87

19

24

5

2

37

Тарас СТЕПАНЕНКО

87

21

29

10

2

25

10.

Николай МАТВИЕНКО

75

16

24

19

-

16

Сергей РЕБРОВ

75

28

18

-

4

25

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Лига наций Николай Матвиенко сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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