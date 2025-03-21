Матвиенко сравнялся с Ребровым по количеству матчей в сборной Украины

Поединок с Бельгией (3:1) стал 75-м для 28-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Тем самым он сравнялся с Сергеем Ребровым, с которым делит теперь 10-ю строчку в списке топ-гвардейцев национальной дружины.

В 68 играх Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 19 – в Лиге наций, по 16 – в чемпионатах мира и в «товарняках». 41 раз его задействовал Андрей Шевченко, 20 – Сергей Ребров, 13 – Александр Петраков и 1 – Руслан Ротань.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ 1. Анатолий ТИМОЩУК 144 45 28 - 8 63 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 124 35 33 13 2 41 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 4. Андрей ПЯТОВ 102 37 29 7 1 28 5. Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 6. Олег ГУСЕВ 98 34 19 - 3 42 7. Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 8. Евгений КОНОПЛЯНКА 87 19 24 5 2 37 Тарас СТЕПАНЕНКО 87 21 29 10 2 25 10. Николай МАТВИЕНКО 75 16 24 19 - 16 Сергей РЕБРОВ 75 28 18 - 4 25

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.