Зинченко провел 70-й матч за сборную Украины
Поединок с Бельгией стал юбилейным еще для четырех игроков нашей команды
Поединок с Бельгией (3:1) стал юбилейным для 28-летнего полузащитника Александра Зинченко, который провел 70-й матч в рядах главной команды страны. Он стал третьим украинским легионером, достигшим этого рубежа. В 41-й игре Александр представлял в сборной английский «Манчестер Сити», в 18 – лондонский «Арсенал», в 6 – российскую «Уфу», в 5 – нидерландский ПСВ. 27 раз Зинченко выходил на поле в чемпионатах Европы, 17 – в товарищеских встречах, по 13 – в чемпионатах мира и Лиге наций. 38 раз ставил Александра в состав Андрей Шевченко, 17 – Сергей Ребров, 8 – Александр Петраков, 6 – Михаил Фоменко и 1 – Руслан Ротань.
Между тем игра с бельгийцами стала юбилейной еще для четырех игроков нашей команды. Роман Яремчук провел 60-й матч за сборную (ЧМ – 10, ЧЕ – 21, ЛН – 19, ТМ – 10), а Владислав Ванат – 10-й (ЧЕ – 5, ЛН – 3, ТМ – 2). Кроме того, тот же Роман Яремчук 50-й раз сыграл в официальных турнирах, а Илья Забарный и Виталий Миколенко - 40-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Зенит (34), Бавария (41), Кайрат (4)
|
79
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц (10), Кельн (4), Байер (29),
|
74
|
|
Ливерпуль (12), Герта (6), Динамо М (13)
|
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Уфа (6), ПСВ (5), Манчестер Сити (41)
|
70
|
|
Арсенал (18)
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан (53), Челси (16)
|
69
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Генк (19), Аталанта (29), Марсель (4),
|
63
|
|
Дженоа (11)
|
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Гент (29), Бенфика (10), Брюгге (4),
|
60
|
|
Валенсия (10), Олимпиакос (7)
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Боруссия Д (7), Вест Хэм (32), Аль-Айн (6)
|
45
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Севилья (11), Шальке (26), Краковия (1)
|
38
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Спартак М
|
36
|
Сергей РЕБРОВ
|
Тоттенхэм (18), Фенербахче (11)
|
29
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