Зинченко провел 70-й матч за сборную Украины

Поединок с Бельгией (3:1) стал юбилейным для 28-летнего полузащитника Александра Зинченко, который провел 70-й матч в рядах главной команды страны. Он стал третьим украинским легионером, достигшим этого рубежа. В 41-й игре Александр представлял в сборной английский «Манчестер Сити», в 18 – лондонский «Арсенал», в 6 – российскую «Уфу», в 5 – нидерландский ПСВ. 27 раз Зинченко выходил на поле в чемпионатах Европы, 17 – в товарищеских встречах, по 13 – в чемпионатах мира и Лиге наций. 38 раз ставил Александра в состав Андрей Шевченко, 17 – Сергей Ребров, 8 – Александр Петраков, 6 – Михаил Фоменко и 1 – Руслан Ротань.

Между тем игра с бельгийцами стала юбилейной еще для четырех игроков нашей команды. Роман Яремчук провел 60-й матч за сборную (ЧМ – 10, ЧЕ – 21, ЛН – 19, ТМ – 10), а Владислав Ванат – 10-й (ЧЕ – 5, ЛН – 3, ТМ – 2). Кроме того, тот же Роман Яремчук 50-й раз сыграл в официальных турнирах, а Илья Забарный и Виталий Миколенко - 40-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины