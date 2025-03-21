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Лига наций
21 марта 2025, 11:37 | Обновлено 21 марта 2025, 11:41
119
0

Зинченко провел 70-й матч за сборную Украины

Поединок с Бельгией стал юбилейным еще для четырех игроков нашей команды

21 марта 2025, 11:37 | Обновлено 21 марта 2025, 11:41
119
0
Зинченко провел 70-й матч за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Бельгией (3:1) стал юбилейным для 28-летнего полузащитника Александра Зинченко, который провел 70-й матч в рядах главной команды страны. Он стал третьим украинским легионером, достигшим этого рубежа. В 41-й игре Александр представлял в сборной английский «Манчестер Сити», в 18 – лондонский «Арсенал», в 6 – российскую «Уфу», в 5 – нидерландский ПСВ. 27 раз Зинченко выходил на поле в чемпионатах Европы, 17 – в товарищеских встречах, по 13 – в чемпионатах мира и Лиге наций. 38 раз ставил Александра в состав Андрей Шевченко, 17 – Сергей Ребров, 8 – Александр Петраков, 6 – Михаил Фоменко и 1 – Руслан Ротань.

Между тем игра с бельгийцами стала юбилейной еще для четырех игроков нашей команды. Роман Яремчук провел 60-й матч за сборную (ЧМ – 10, ЧЕ – 21, ЛН – 19, ТМ – 10), а Владислав Ванат – 10-й (ЧЕ – 5, ЛН – 3, ТМ – 2). Кроме того, тот же Роман Яремчук 50-й раз сыграл в официальных турнирах, а Илья Забарный и Виталий Миколенко - 40-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины

Игрок

Клубы

Матчи

Анатолий ТИМОЩУК

Зенит (34), Бавария (41), Кайрат (4)

79

Андрей ВОРОНИН

Майнц (10), Кельн (4), Байер (29),

74

Ливерпуль (12), Герта (6), Динамо М (13)

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа (6), ПСВ (5), Манчестер Сити (41)

70

Арсенал (18)

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан (53), Челси (16)

69

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Генк (19), Аталанта (29), Марсель (4),

63

Дженоа (11)

Роман ЯРЕМЧУК

Гент (29), Бенфика (10), Брюгге (4),

60

Валенсия (10), Олимпиакос (7)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Боруссия Д (7), Вест Хэм (32), Аль-Айн (6)

45

Евгений КОНОПЛЯНКА

Севилья (11), Шальке (26), Краковия (1)

38

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Спартак М

36

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм (18), Фенербахче (11)

29

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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