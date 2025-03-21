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Лига наций
21 марта 2025, 11:33 |
1139
0

Бывший игрок Украины назвал момент, который помог победить Бельгию

Украинцы продемонстрировали, как могут играть в футбол

21 марта 2025, 11:33 |
1139
0
Бывший игрок Украины назвал момент, который помог победить Бельгию
dynamo.kiev.ua. Сергей Мизин

В первом поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу национальная сборная Украины в испанской Мурсии взяла верх над бельгийцами – 3:1.

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Мизин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, удивил ли его стартовый состав нашей команды, оценил шансы соперников в повторном противостоянии в Генке:

– Все же, думал, что место в воротах доверят Анатолию Трубину. Но рулевой Сергей Ребров решил иначе. Не исключено, что он отдал предпочтение Андрею Лунину, потому что считал, что его будет стимулировать сыграть лучше появление в воротах бельгийцев Куртуа, у которого он является дублером в «Реале». Но как бы там ни было, главное, что Лунин не подвел.

– Вчера в Мурсии были два разных тайма. До перерыва доминировали бельгийцы, но потом ситуация на поле кардинально изменилась. Что помогло украинцам так плвернуться в игру?

– Похоже, соперника выбил из колеи гол Алексея Гуцуляка после грубой ошибки защитника гостей. Выяснилось, что бельгийцы не только не умеют держать удар, но у них есть проблемы и с физическими кондициями. Наши стали агрессивнее встречать соперника у его владений и ему стало труднее выходить из-под прессинга. К тому же, Ребров угадал с заменами. Даже и не вспомню, что еще сразу два наших «свежих» футболиста отмечались забитыми голами. Словом, украинцы продемонстрировали, как могут играть, теперь важно через два дня в Генке доказать, что это была не случайность.

– К сожалению, вчера из-за травм украинская сборная осталась сразу без двух правых защитников – Ефима Конопли и Алексея Сыча. Что бы вы посоветовали в этой ситуации Сергею Реброву?

– Как бы не сказал, что положение критическое. Потому что Александр Зинченко еще раз доказал свой универсализм, эффективно сыграв на непривычной для себя позиции. Думаю, что он оправдает надежды и в Генке. Хотя если бы была моя воля, то я бы дозаявил Илью Крупского, который сейчас находится в Турции в составе молодежной сборной Украины.

– Большинство экспертов в этой паре отдавали предпочтение бельгийцам. Как вы бы сейчас оценили шансы соперников?

– Вчера соперник провалился в обороне, но, убежден, что поработает над ошибками. Бельгийцы проиграли лишь бой, но не битву и постараются реабилитироваться в родных стенах. Поэтому с ними надо быть настороже. Хотя после впечатляющего второго тайма в исполнении украинской сборной в Мурсии, ее шансы на общий успех значительно возросли.

Напомним, что повторный матч начнется в Генке 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение команде Украины в первом матче плей-офф Лиги наций.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия инсайд Сергей Мизин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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