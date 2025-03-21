Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДОРЧУК: «Он не тот, кого мы знали год-два назад. Замена напрашивалась»
Лига наций
21 марта 2025, 11:58 | Обновлено 21 марта 2025, 11:59
711
0

ФЕДОРЧУК: «Он не тот, кого мы знали год-два назад. Замена напрашивалась»

Известный эксперт раскритиковал игру Николая Шапаренко

21 марта 2025, 11:58 | Обновлено 21 марта 2025, 11:59
711
0
ФЕДОРЧУК: «Он не тот, кого мы знали год-два назад. Замена напрашивалась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):

«Было заметно, что Николай не выдерживает темп игры, как в сегодняшней игре, так и предыдущих матчах за Динамо. Вероятно, он еще не набрал свои лучшие кондиции после той болезни. Он не мог найти себе места на поле, очень мало работал с мячом. Это не тот Шапаренко, которого мы знали год-два назад. Его замена напрашивалась».

В итоге Олег Федорчук оценил игру Николая Шапаренко в 6.8 баллов из 10 возможных.

По теме:
Ромелу ЛУКАКУ: «Это позор. Нельзя проиграть сборной Украины»
Сборная Украины одержала 90-ю победу в официальных турнирах
«Это не будет слишком сложно». Куртуа верит в победу 3:0 над Украиной
сборная Украины по футболу Олег Федорчук сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Николай Шапаренко
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 20 марта 2025, 19:47 3
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия

20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния

Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Бокс | 20 марта 2025, 17:10 1
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»

Легенда бокса доволен решением сохранить бокс на ОИ-2028

Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Футбол | 21.03.2025, 08:31
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»
Футбол | 21.03.2025, 11:37
Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»
Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20.03.2025, 23:39
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 7
Футбол
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 16
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29 2
Футбол
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем