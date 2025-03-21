ФЕДОРЧУК: «Он не тот, кого мы знали год-два назад. Замена напрашивалась»
Известный эксперт раскритиковал игру Николая Шапаренко
Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):
«Было заметно, что Николай не выдерживает темп игры, как в сегодняшней игре, так и предыдущих матчах за Динамо. Вероятно, он еще не набрал свои лучшие кондиции после той болезни. Он не мог найти себе места на поле, очень мало работал с мячом. Это не тот Шапаренко, которого мы знали год-два назад. Его замена напрашивалась».
В итоге Олег Федорчук оценил игру Николая Шапаренко в 6.8 баллов из 10 возможных.
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