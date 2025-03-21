«Недооцененный». Реакция фанов Реала на противостояние Лунина и Куртуа

В четверг, 20 марта, в Мурсии прошел первый матч плей-офф за право выступать в дивизионе А Лиги наций Украина – Бельгия. Сборная Украины одержала победу со счетом 3:1.

Ворота сборной Украины защищал Андрей Лунин. Голкипером сборной Бельгии в этом матче был Тибо Куртуа. Оба выступают за мадридский «Реал» и бельгиец считается первым номером. Но болельщики считают, что пришло время Лунина.

NFT | Emko: Лунин сегодня был просто огонь.

samanjolojerry: Мой любимый скромный вратарь, но недооцененный.

BxciiNG: Лунин > ТБО. Лунин младше и умеет брать пенальти.

LESSON: Куртуа был очень посредственным в этом сезоне.

طه سعيد: Это должно служить доказательством того, что Куртуа отныне останется на скамейке запасных.

im tired of this: Лунін зіграв чудово, Куртуа теж непогано.

Javohir: Лунин > Бельгийский аферист.

Valeria Garagate: Лунин сегодня лучше, чем Тибо.

Timzblaze: Куртуа — задница для Бельгии. Только коррупция в Реале помогает его карьере.