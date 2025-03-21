«Недооцененный». Реакция фанов Реала на противостояние Лунина и Куртуа
Два голкипера «Реала» сошлись в матче Лиги наций Украина – Бельгия
В четверг, 20 марта, в Мурсии прошел первый матч плей-офф за право выступать в дивизионе А Лиги наций Украина – Бельгия. Сборная Украины одержала победу со счетом 3:1.
Ворота сборной Украины защищал Андрей Лунин. Голкипером сборной Бельгии в этом матче был Тибо Куртуа. Оба выступают за мадридский «Реал» и бельгиец считается первым номером. Но болельщики считают, что пришло время Лунина.
NFT | Emko: Лунин сегодня был просто огонь.
samanjolojerry: Мой любимый скромный вратарь, но недооцененный.
BxciiNG: Лунин > ТБО. Лунин младше и умеет брать пенальти.
LESSON: Куртуа был очень посредственным в этом сезоне.
طه سعيد: Это должно служить доказательством того, что Куртуа отныне останется на скамейке запасных.
im tired of this: Лунін зіграв чудово, Куртуа теж непогано.
Javohir: Лунин > Бельгийский аферист.
Valeria Garagate: Лунин сегодня лучше, чем Тибо.
Timzblaze: Куртуа — задница для Бельгии. Только коррупция в Реале помогает его карьере.
FT: 🇺🇦 Ukraine 3-1 Belgium 🇧🇪— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 20, 2025
Lunin & Courtois played the full game. pic.twitter.com/9DBrpRAXZV
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