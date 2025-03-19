Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Лига наций
19 марта 2025, 18:57 | Обновлено 19 марта 2025, 19:09
791
0

Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ

Тренер ответил на вопросы журналистов

19 марта 2025, 18:57 | Обновлено 19 марта 2025, 19:09
791
0
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о ситуации в национальной команде перед первым из двух матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Матч пройдет 20 марта, начало в 21:45.

О кадровой ситуации: «Во-первых, хотел бы поблагодарить наших воинов ВСУ, которые нас защищают. Благодарность от меня и команды. Во-вторых, есть проблемы у Довбика. У Артема высокая температура, инфекция. Врачи сделают все возможное, но посмотрим, сыграет ли он завтра. Максим Таловеров, вы знаете, из-за травмы, уже покинул сборную. Все остальные в порядке».

О сборной Бельгии: «Соперник – сбалансированная команда, всегда большой выбор игроков у них. Тяжело готовиться, потому что не знаешь точно, кто на какой позиции сыграет. Не думаю, что игра Бельгии сильно изменится с новым тренером. Тут важно, что покажет сборная Украины. Нужно показать футбол, который мы требуем сами от себя».

О психологической атаке на Реброва и проблемах с УАФ: «Любая игра сборной –это большое событие. Никакого давления не чувствую. У меня рабочие отношения с Шевченко, с УАФ. Первый раз слышу. Никаких проблем нет. Мне сказали, что что-то в СМИ пишут, но никаких проблем».

О разговоре Трампа и путина: «Мне сложно говорить об этом. Украина борется за свою выживание. Мы благодарны США за помощь, но мне тяжело комментировать этот разговор».

О матче с Бельгией на Евро-2024: «У нас почти тот же состав, что должно измениться? В том матче мы создали много моментов и могли выиграть. Их устраивала ничья, они не были такими агрессивными. В Лиге наций мы смотрели их матчи, совсем другой футбол от них».

О проблемах вингера после дисквалификации Мудрика: «Мы поддерживаем и помогаем Михаилу. Это важный игрок для нас. Желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Это важно и для нас, и для него. Мы пробуем варианты слева в полузащите. Посмотрим, кто выйдет на Бельгию».

О контрольных матчах в Канаде летом: «Были разные варианты, но я рад, что выбрали сыграть в Канаде. Мы с радостью поедем в Канаду, где состоится ЧМ-2026. Это важный опыт. Мы знаем, что Канада – друг Украины, там много украинцев. Я считаю, что это важно для нас сыграть там».

О тактике в обороне: «У нас хватает центральных защитников. Можем сыграть и три центральных защитника, и в два. Важно, какие функции у игроков. Мы вызывали достаточно центральных защитников. У нас сложная ситуация с желтыми карточками, сразу 8 игроков на карточках. Нужно быть осторожными».

По теме:
«Настроены очень серьезно». Забарный – о матче с Бельгией в Лиге наций
«Врачи делают все возможное» Ребров поведал, что с звездой сборной Украины
Игрок Динамо и сборной Украины назвал самый странный матч в карьере
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Артем Довбик Михаил Мудрик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера
Футбол | 19 марта 2025, 19:02 0
Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера
Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера

Донецкий клуб получит деньги, если «Бенфика» выгодно продаст украинского голкипера

Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Футбол | 19 марта 2025, 12:29 0
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе

Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал»

ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
Футбол | 19.03.2025, 00:29
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Теннис | 18.03.2025, 19:35
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»
Футбол | 19.03.2025, 12:17
Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»
Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
19.03.2025, 06:09
Футбол
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
18.03.2025, 09:09 1
Бокс
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
18.03.2025, 07:45 13
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 23
Футбол
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
18.03.2025, 08:22 6
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
17.03.2025, 23:37 1
Бокс
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
17.03.2025, 18:35
Бокс
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
18.03.2025, 11:57 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем