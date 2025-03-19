Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о ситуации в национальной команде перед первым из двух матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Матч пройдет 20 марта, начало в 21:45.

О кадровой ситуации: «Во-первых, хотел бы поблагодарить наших воинов ВСУ, которые нас защищают. Благодарность от меня и команды. Во-вторых, есть проблемы у Довбика. У Артема высокая температура, инфекция. Врачи сделают все возможное, но посмотрим, сыграет ли он завтра. Максим Таловеров, вы знаете, из-за травмы, уже покинул сборную. Все остальные в порядке».

О сборной Бельгии: «Соперник – сбалансированная команда, всегда большой выбор игроков у них. Тяжело готовиться, потому что не знаешь точно, кто на какой позиции сыграет. Не думаю, что игра Бельгии сильно изменится с новым тренером. Тут важно, что покажет сборная Украины. Нужно показать футбол, который мы требуем сами от себя».

О психологической атаке на Реброва и проблемах с УАФ: «Любая игра сборной –это большое событие. Никакого давления не чувствую. У меня рабочие отношения с Шевченко, с УАФ. Первый раз слышу. Никаких проблем нет. Мне сказали, что что-то в СМИ пишут, но никаких проблем».

О разговоре Трампа и путина: «Мне сложно говорить об этом. Украина борется за свою выживание. Мы благодарны США за помощь, но мне тяжело комментировать этот разговор».

О матче с Бельгией на Евро-2024: «У нас почти тот же состав, что должно измениться? В том матче мы создали много моментов и могли выиграть. Их устраивала ничья, они не были такими агрессивными. В Лиге наций мы смотрели их матчи, совсем другой футбол от них».

О проблемах вингера после дисквалификации Мудрика: «Мы поддерживаем и помогаем Михаилу. Это важный игрок для нас. Желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Это важно и для нас, и для него. Мы пробуем варианты слева в полузащите. Посмотрим, кто выйдет на Бельгию».

О контрольных матчах в Канаде летом: «Были разные варианты, но я рад, что выбрали сыграть в Канаде. Мы с радостью поедем в Канаду, где состоится ЧМ-2026. Это важный опыт. Мы знаем, что Канада – друг Украины, там много украинцев. Я считаю, что это важно для нас сыграть там».

О тактике в обороне: «У нас хватает центральных защитников. Можем сыграть и три центральных защитника, и в два. Важно, какие функции у игроков. Мы вызывали достаточно центральных защитников. У нас сложная ситуация с желтыми карточками, сразу 8 игроков на карточках. Нужно быть осторожными».