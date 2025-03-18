Кто для Монфиса? Алькарас, Джокович и другие: жеребьевка Мастерса в Майами

17 марта состоялась жеребьевка хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

Действующий чемпион Янник Синнер не сыграет на этих соревнованиях из-за дисквалификации (допинг-дело).

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Первый сеяный – Александр Зверев. Представитель Германии во 2-м круге встретится либо с Бенжаменом Бонзи, либо с теннисистом из квалификации.

Второй номер посева у Карлоса Алькараса. Испанец в 1/32 финала выйдет на корт против победителя противостояния Александар Вукич – Давид Гоффен.

Тейлор Фритц, посеяный под третьим номером, в своей стартовой игре поборется или с Лоренцо Сонего, или с Мариано Навоне.

Четвертая ракетка турнира – Новак Джокович. Легендарный серб во 2-м раунде встретится с победителем матча Ринки Хидзиката – Хамад Меджедович.

На Мастерсе в Майами выступит и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Француз в 1/64 финала поборется против Фабиана Марожана, а далее у него возможен Иржи Легечка.

Из интересных поединков в 1-м круге стоит выделить встречу Жоау Фонсеки и Лернера Тьена, а также матч Кеи Нисикори и Йосихито Нисиоки.

Турнир АТР 1000 в Майами пройдет с 19 по 30 марта параллельно с женским тысячником.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Александр Зверев [1] – Джек Дрейпер [6]

Александр Зверев [1] – Джек Дрейпер [6] Тейлор Фритц [3] – Андрей Рублев [8]

Тейлор Фритц [3] – Андрей Рублев [8] Даниил Медведев [7] – Новак Джокович [4]

Новак Джокович [4] Каспер Рууд [5] – Карлос Алькарас [2]

Сетка Мастерса в Майами