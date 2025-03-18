Кто для Монфиса? Алькарас, Джокович и другие: жеребьевка Мастерса в Майами
Мужчины разыграют трофей турнира АТР 1000 в США с 19 по 30 марта
17 марта состоялась жеребьевка хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.
Действующий чемпион Янник Синнер не сыграет на этих соревнованиях из-за дисквалификации (допинг-дело).
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Первый сеяный – Александр Зверев. Представитель Германии во 2-м круге встретится либо с Бенжаменом Бонзи, либо с теннисистом из квалификации.
Второй номер посева у Карлоса Алькараса. Испанец в 1/32 финала выйдет на корт против победителя противостояния Александар Вукич – Давид Гоффен.
Тейлор Фритц, посеяный под третьим номером, в своей стартовой игре поборется или с Лоренцо Сонего, или с Мариано Навоне.
Четвертая ракетка турнира – Новак Джокович. Легендарный серб во 2-м раунде встретится с победителем матча Ринки Хидзиката – Хамад Меджедович.
На Мастерсе в Майами выступит и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Француз в 1/64 финала поборется против Фабиана Марожана, а далее у него возможен Иржи Легечка.
Из интересных поединков в 1-м круге стоит выделить встречу Жоау Фонсеки и Лернера Тьена, а также матч Кеи Нисикори и Йосихито Нисиоки.
Турнир АТР 1000 в Майами пройдет с 19 по 30 марта параллельно с женским тысячником.
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Александр Зверев [1] – Джек Дрейпер [6]
- Тейлор Фритц [3] – Андрей Рублев [8]
- Даниил Медведев [7] – Новак Джокович [4]
- Каспер Рууд [5] – Карлос Алькарас [2]
Сетка Мастерса в Майами
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