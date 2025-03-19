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Италия
19 марта 2025, 22:09 |
131
0

Милан летом избавится от флангового защитника

Тео Эрнандес запросил высокую зарплату

19 марта 2025, 22:09 |
131
0
Милан летом избавится от флангового защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес летом покинет клуб.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

У Тео Эрнандеса действующий контракт истекает летом 2026 года, и «россонери» не желают его продлевать из-за требования футболиста повысить зарплату.

Кроме того, сообщается, что летом команда продаст игрока и уже ищет ему замену.

В этом сезоне Эрнандес сыграл 39 матчей и забил 4 гола.

Ранее стало известно, что «Милан» выкупит защитника «Манчестер Сити», который играет на правах аренды.

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Тео Эрнандес чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта Милан
Александр Сильченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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