Милан летом избавится от флангового защитника

27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес летом покинет клуб.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

У Тео Эрнандеса действующий контракт истекает летом 2026 года, и «россонери» не желают его продлевать из-за требования футболиста повысить зарплату.

Кроме того, сообщается, что летом команда продаст игрока и уже ищет ему замену.

В этом сезоне Эрнандес сыграл 39 матчей и забил 4 гола.

Ранее стало известно, что «Милан» выкупит защитника «Манчестер Сити», который играет на правах аренды.