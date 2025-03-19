Италия19 марта 2025, 22:09 |
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Милан летом избавится от флангового защитника
Тео Эрнандес запросил высокую зарплату
19 марта 2025, 22:09 |
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27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес летом покинет клуб.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
У Тео Эрнандеса действующий контракт истекает летом 2026 года, и «россонери» не желают его продлевать из-за требования футболиста повысить зарплату.
Кроме того, сообщается, что летом команда продаст игрока и уже ищет ему замену.
В этом сезоне Эрнандес сыграл 39 матчей и забил 4 гола.
Ранее стало известно, что «Милан» выкупит защитника «Манчестер Сити», который играет на правах аренды.
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