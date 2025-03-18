Милан выкупит у Манчестер Сити защитника-ветерана
Кайл Уокер продолжит играть за «россонери»
34-летний английский защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер со следующего сезона станет полноценным игроком итальянского «Милана».
Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «россонери» планируют активировать опцию выкупа, ведь Уокер сейчас выступает за итальянцев на правах аренды.
Также сообщается, что «Милан» готовит для Кайла контракт до 2027 года.
Уокер перешел в «Милан» зимой этого года и за этот период сыграл шесть матчей.
Кроме того, известно, что «Милан» также готовит новое соглашение для Кристиана Пулишича.
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