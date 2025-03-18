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Италия
18 марта 2025, 02:14 |
140
0

Милан выкупит у Манчестер Сити защитника-ветерана

Кайл Уокер продолжит играть за «россонери»

18 марта 2025, 02:14 |
140
0
Милан выкупит у Манчестер Сити защитника-ветерана
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний английский защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер со следующего сезона станет полноценным игроком итальянского «Милана».

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «россонери» планируют активировать опцию выкупа, ведь Уокер сейчас выступает за итальянцев на правах аренды.

Также сообщается, что «Милан» готовит для Кайла контракт до 2027 года.

Уокер перешел в «Милан» зимой этого года и за этот период сыграл шесть матчей.

Кроме того, известно, что «Милан» также готовит новое соглашение для Кристиана Пулишича.

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Николо Скира Милан Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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