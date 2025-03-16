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Италия
16 марта 2025, 11:14 | Обновлено 16 марта 2025, 11:15
253
0

Милан готовит новый контракт для ключевого вингера. Известны детали

Кристиан Пулишич вскоре подпишет новый контракт с итальянским грандом

16 марта 2025, 11:14 | Обновлено 16 марта 2025, 11:15
253
0
Милан готовит новый контракт для ключевого вингера. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Руководство итальянского «Милана» хочет уже в ближайшее время продлить контракт с американским полузащитником Кристианом Пулишичем.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в Милане хотят как можно скорее продлить с американцем контракт, существенно повысив его зарплату – «россонери» хотят перестраховаться перед открытием трансферного окна.

В нынешнем сезоне Пулишич провел в составе Милана 38 матчей, забив 15 голов и отдав девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в Милане определились с судьбой Консейсау, заменившего Фонсеку

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Кристиан Пулишич Милан Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A продление контракта Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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