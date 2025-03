Милан готовит новый контракт для ключевого вингера. Известны детали

Руководство итальянского «Милана» хочет уже в ближайшее время продлить контракт с американским полузащитником Кристианом Пулишичем.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в Милане хотят как можно скорее продлить с американцем контракт, существенно повысив его зарплату – «россонери» хотят перестраховаться перед открытием трансферного окна.

В нынешнем сезоне Пулишич провел в составе Милана 38 матчей, забив 15 голов и отдав девять результативных передач.

🔴⚫️🇺🇸 Christian Pulisic, set to sign his new contract at AC Milan soon as it will be valid for the next four years.



The salary will be improved as expected.



“I want to continue at Milan”, Pulisic confirmed on Saturday. pic.twitter.com/JV7Bh6h205