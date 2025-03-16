Милан готовит новый контракт для ключевого вингера. Известны детали
Кристиан Пулишич вскоре подпишет новый контракт с итальянским грандом
Руководство итальянского «Милана» хочет уже в ближайшее время продлить контракт с американским полузащитником Кристианом Пулишичем.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в Милане хотят как можно скорее продлить с американцем контракт, существенно повысив его зарплату – «россонери» хотят перестраховаться перед открытием трансферного окна.
В нынешнем сезоне Пулишич провел в составе Милана 38 матчей, забив 15 голов и отдав девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что в Милане определились с судьбой Консейсау, заменившего Фонсеку
🔴⚫️🇺🇸 Christian Pulisic, set to sign his new contract at AC Milan soon as it will be valid for the next four years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2025
The salary will be improved as expected.
“I want to continue at Milan”, Pulisic confirmed on Saturday. pic.twitter.com/JV7Bh6h205
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