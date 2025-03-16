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Англия
16 марта 2025, 08:24 | Обновлено 16 марта 2025, 08:26
689
0

Звезда сборной Украины мог оказаться в АПЛ. Он выбрал другой вариант

Лондонский «Тоттенхэм» интересовался Русланом Малиновским

16 марта 2025, 08:24 | Обновлено 16 марта 2025, 08:26
689
0
Звезда сборной Украины мог оказаться в АПЛ. Он выбрал другой вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский мог оказаться в Английской Премьер-лиге. Жена футболиста заявила, что Русланом интересовался лондонский «Тоттенхэм», но до конкретики дело не дошло.

– Верно ли, что Конте хотел пригласить Руслана в Тоттенхэм?

– После Аталанты были какие-то такие разговоры, но я не помню, чтобы было что-то четкое. Возможно, было общение на уровне агентов, но чтобы что-то дошло до четкого предложения, то нет. А вот Марсель был очень конкретным, пришла четкая позиция, условия, – сказала Роксана.

После периода в «Аталанте» Руслан перебрался во французскую Лигу 1, где выступал за «Марсель». Ныне Малиновский выступает в Серии А за Дженоа. Футболист феерически вернулся на футбольное поле после тяжелой травмы.

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Руслан Малиновский Роксана Малиновская Тоттенхэм Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Дженоа Серия A чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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