Звезда сборной Украины мог оказаться в АПЛ. Он выбрал другой вариант

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский мог оказаться в Английской Премьер-лиге. Жена футболиста заявила, что Русланом интересовался лондонский «Тоттенхэм», но до конкретики дело не дошло.

– Верно ли, что Конте хотел пригласить Руслана в Тоттенхэм?

– После Аталанты были какие-то такие разговоры, но я не помню, чтобы было что-то четкое. Возможно, было общение на уровне агентов, но чтобы что-то дошло до четкого предложения, то нет. А вот Марсель был очень конкретным, пришла четкая позиция, условия, – сказала Роксана.

После периода в «Аталанте» Руслан перебрался во французскую Лигу 1, где выступал за «Марсель». Ныне Малиновский выступает в Серии А за Дженоа. Футболист феерически вернулся на футбольное поле после тяжелой травмы.