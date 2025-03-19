Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Мурсии будет результативная ничья»
Лига наций
19 марта 2025, 21:14 |
330
1

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Мурсии будет результативная ничья»

Бывший игрок сборной ожидает осторожную игру соперников

19 марта 2025, 21:14 |
330
1
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Мурсии будет результативная ничья»
instagram.com/artem_fedetskyy_44

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии, который состоится 20 марта в испанской Мурсии:

«Поскольку судьба противостояния будет решаться по результатам двух поединков, то завтра в Мурсии соперники особо не будут рисковать, и все закончится подписанием мирного соглашения - 1:1. Считаю, что для украинской сборной это будет приемлемым итогом. Хотя, конечно, желательно, чтобы в Мурсии и в Генке наши обошлись без серьезных кадровых потерь».

Отметим, что повторный поединок состоится в Бельгии 23 марта.

Ранее мы сообщали, что появилось видео на канале Sport.ua, посвященное пресс-конференции тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника команды Ильи Забарного.

По теме:
Коуч Бельгии: «У меня не было времени на тактические эсперименты»
Знаю детали. Лукаку перед игрой с Украиной рассказал о скандале с Куртуа
Хорватия – Франция. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Лига наций инсайд сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Артем Федецкий
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
Футбол | 18 марта 2025, 23:19 3
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной

Звездный вратарь раскрыл подробности конфликта с Доменико Тедеско

ВИДЕО. Главные слова Реброва перед матчем Украина – Бельгия
Футбол | 19 марта 2025, 20:33 1
ВИДЕО. Главные слова Реброва перед матчем Украина – Бельгия
ВИДЕО. Главные слова Реброва перед матчем Украина – Бельгия

Новое видео на канале Sport.ua

Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Бокс | 19.03.2025, 09:34
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
Футбол | 19.03.2025, 15:48
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
Футбол | 19.03.2025, 00:29
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Цілком ймовірний варіант. Можливо зіграють і по нулям, як на Євро. Бельгійцям форсувати події не обов'язково, бо ще буде гра вдома
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 24
Футбол
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 11
Хоккей
ГВОЗДИК – о бое Усика с мексиканцем: «Здесь может произойти все что угодно»
ГВОЗДИК – о бое Усика с мексиканцем: «Здесь может произойти все что угодно»
17.03.2025, 20:45 1
Бокс
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
18.03.2025, 07:45 13
Футбол
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
18.03.2025, 11:57 35
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 24
Футбол
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
17.03.2025, 19:54 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем