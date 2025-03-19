Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Мурсии будет результативная ничья»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии, который состоится 20 марта в испанской Мурсии:

«Поскольку судьба противостояния будет решаться по результатам двух поединков, то завтра в Мурсии соперники особо не будут рисковать, и все закончится подписанием мирного соглашения - 1:1. Считаю, что для украинской сборной это будет приемлемым итогом. Хотя, конечно, желательно, чтобы в Мурсии и в Генке наши обошлись без серьезных кадровых потерь».

Отметим, что повторный поединок состоится в Бельгии 23 марта.

Ранее мы сообщали, что появилось видео на канале Sport.ua, посвященное пресс-конференции тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника команды Ильи Забарного.