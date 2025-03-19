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Лига наций
19 марта 2025, 21:55 | Обновлено 19 марта 2025, 23:02
357
1

Коуч Бельгии: «У меня не было времени на тактические эсперименты»

Руди Гарсия дал пресс-конференцию перед игрой Лиги наций против Украины

19 марта 2025, 21:55 | Обновлено 19 марта 2025, 23:02
357
1
Коуч Бельгии: «У меня не было времени на тактические эсперименты»
УАФ. Руди Гарсия

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия пообщался со СМИ накануне матча плей-офф Лиги наций против команды Украины:

«У меня не было времени на тактические эксперименты. Мне пришлось ограничиться разъяснением для футболистов моей философии игры в нападении и защите. Мы не успели с игроками узнать друг друга так, как нужно. Но я увидел интеллектуально развитых футболистов, готовых воспринимать информацию.

В клубе вы можете работать подольше. У сборной такого шанса нет. Конечно, я уже знал лидеров этой команды, прежде чем приехал сюда. Я разговаривал с такими ребятами, как Куртуа, Лукаку, Тилеманс, де Брюйне и Менье, в понедельник. Они – прирожденные лидеры».

ВИДЕО. Пресс-конференция Руди Гарсии, коуча сборной Бельгии

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Україна вперед до ПЕРЕМОГИ!!!
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