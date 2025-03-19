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Лига наций
19 марта 2025, 20:05 |
272
0

Украина – Бельгия. Пресс-конференция Руди Гарсии. Смотреть онлайн LIVE

19 марта в 20:00 коуч сборной Бельгии ответит на вопросы о матче Лиги наций

19 марта 2025, 20:05 |
272
0
Украина – Бельгия. Пресс-конференция Руди Гарсии. Смотреть онлайн LIVE
УАФ. Руди Гарсия

19 марта в 20:00 коуч сборной Бельгии Руди Гарсия ответит на вопросы о предстоящем матче Лиги наций.

В четверг, 20 марта, в 21:45 сборные Украины и Бельгии сыграют первый поединок плей-офф Лиги наций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лига наций B.

Смотрите предматчевую пресс-конференцию коуча бельгийской сборной.

Украина – Бельгия. Пресс-конференция Руди Гарсии. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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