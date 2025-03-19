В пятницу, 21 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Англия – Албания. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Англия

Отборочный цикл ЧМ-2026 сборная Англии начнет с новым тренером. Назначение Томаса Тухеля вызвало немало споров. Ведь он иностранец, да еще и немец. Все решит время, но вряд ли игра сборной кардинально измениться в первом же матче. Сборная Англии встретиться со сборной Албании, которая может попортить нервы фавориту.

Сборная Англии выступала в группе 2 дивизиона В Лиги наций. Команда дома проиграла Греции (1:2), но взяла убедительный реванш на выезде (3:0) и благодаря преимуществу в личных встречах опередила греков и заняла первое место. Англия не играет в плей-офф Лиги наций, и поэтому начинает отбор к ЧМ-2026 в марте.

Албания

Сборная Албании также выступала в дивизионе В Лиги наций и претендовала на повышение. Команда набрала 7 очков, но при этом заняла последнее место и следующий сезон проведет в дивизионе С. К примеру сборная Ирландии, которая выступала в одной группе со сборной Англии, набрала 6 очков и сохранила место в дивизионе В. Албания способна на сюрприз, и англичанам стоит остерегаться. В Лиге наций сборная Албании выиграла два матча на чужом поле из трех.

Личные встречи

Команды встречались в отборе к ЧМ-2022. Сборная Англии выиграла оба поединка – 2:0 в гостях и 5:0 дома.

Англия – Албания: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Лиги наций сборная Англии забивала в среднем по 2,67 гола за игру. Средняя результативность сборной Албании в гостях составляет 1 гол за матч.

Прогноз

Англия с новым тренером сыграет на глазах своих болельщиков. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,5.