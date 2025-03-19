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  4. Знаю детали. Лукаку перед игрой с Украиной рассказал о скандале с Куртуа
Лига наций
19 марта 2025, 21:32 |
1010
0

Знаю детали. Лукаку перед игрой с Украиной рассказал о скандале с Куртуа

Ромелу прокомментировал конфликт между вратарем и Доменико Тедеско

19 марта 2025, 21:32 |
1010
0
Знаю детали. Лукаку перед игрой с Украиной рассказал о скандале с Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал конфликт, который возник ранее между бывшим главным тренером «красных дьяволов» Доменико Тедеско и вратарем Тибо Куртуа.

«Я счастлив, потому что Куртуа вернулся. Я уже был в курсе всего, когда он покинул команду после матча с Австрией. Я знаю все детали. Но то, что произошло в раздевалке, остается в раздевалке.

Я все еще считаю, что все было не так уж и плохо. Есть команды, в которых происходят гораздо худшие вещи. Сейчас он вернулся, и это важно для команды», – цитирует Ромелу Nieuwsblad.

В четверг, 20 марта, сборная Бельгии сыграет в матче плейоф Лиги наций с национальной командой Украины. Встреча состоится в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будут «сине-желтые». Ответный поединок запланирован на 23 марта в бельгийском Генке.

Ранее сам Куртуа прокомментировал свой конфликт с Тедеско.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Ромелу Лукаку Тибо Куртуа Доменико Тедеско
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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