Знаю детали. Лукаку перед игрой с Украиной рассказал о скандале с Куртуа

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал конфликт, который возник ранее между бывшим главным тренером «красных дьяволов» Доменико Тедеско и вратарем Тибо Куртуа.

«Я счастлив, потому что Куртуа вернулся. Я уже был в курсе всего, когда он покинул команду после матча с Австрией. Я знаю все детали. Но то, что произошло в раздевалке, остается в раздевалке.

Я все еще считаю, что все было не так уж и плохо. Есть команды, в которых происходят гораздо худшие вещи. Сейчас он вернулся, и это важно для команды», – цитирует Ромелу Nieuwsblad.

В четверг, 20 марта, сборная Бельгии сыграет в матче плейоф Лиги наций с национальной командой Украины. Встреча состоится в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будут «сине-желтые». Ответный поединок запланирован на 23 марта в бельгийском Генке.

Ранее сам Куртуа прокомментировал свой конфликт с Тедеско.