Бывший игрок Челси сообщил, что готов возглавить пенсионеров

Бывший игрок лондонского «Челси» Джон Терри сообщил, что хотел бы стать главным тренером команды.

Об этом сообщает издание talkSport.

Многолетний капитан «пенсионеров» провел 22 сезона на «Стэмфорд Бридж». На счету Терри 717 матчей и 67 голов.

После завершения игровой карьеры Терри работал ассистентом главного тренера в «Астон Вилле». Впоследствии рассматривался на должность главного тренера в нескольких клубах Чемпионшипа, но так и не получил работы.

Сейчас Терри работает в футбольной академии «Челси» и сообщает, что ищет себе клуб, где мог бы работать главным тренером.

Звезда «синих» готов стать наставником клуба, но сомневается, что без соответствующего опыта его назначат.

Сейчас «Челси» тренирует Энцо Мареска, и у команды довольны наставником.

Ранее стало известно о масштабных трансферных планах «Челси».