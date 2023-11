Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023

Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Во 2-м туре Зеленой группы итальянец в трех сетах вырвал победу у первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия) в трех сетах за 3 часа и 8 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)

Это была 5-я встреча теннисистов. Синнер впервые обыграл серба.

Новак и Янник играют в одной группе с Хольгером Руне и Стефаносом Циципасом. Ранее греческий теннисист снялся с поединка против датчанина и теперь его место на турнире займет Хуберт Хуркач. Именно с Хуркачем предстоит сыграть Новаку в последнем 3-м туре группового этапа, а Янник встретится с Руне.

Сейчас Синнер занимает первое место в квартете. У итальянца 2 победы из 2 возможных. В 1-м туре Янник закрыл Стефаноса Циципаса.

Пока что Синнер не гарантировал себе место в плей-офф Итогового турнира АТР 2023, хотя и имеет наибольшие шансы из всех участников Зеленой группы. Если в последнем туре итальянец уступит Хольгеру, а Новак выиграет у Хуберта, то у Синнера, Джоковича и Руне будет одинаковое количество побед и будет считаться процент выигранных сетов / геймов.

Отметим, что до поединка с Синнером у Джоковича был невероятный винстрик из 19 матчей.

