В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

Матч проходит на Олд Траффорд в Манчестере.

При счете 0:0 на 29 минуте матча испанский защитник гостей Дин Хейсен забил головой после шикарной подачи Райана Кристи со штрафного удара, тем самым открыв счет в матче. Этот гол стал воры для испанца в сезоне, первый мяч в чемпионате он забил в ворота «Тоттенхэма».

❗️ ВИДЕО. Очередной неудачный стандарт. Борнмут забивает гол в ворота МЮ