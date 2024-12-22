Англия22 декабря 2024, 16:37 | Обновлено 22 декабря 2024, 16:38
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ВИДЕО. Очередной неудачный стандарт. Борнмут забивает гол в ворота МЮ
Дин Хейсен открывает счет в матче
22 декабря 2024, 16:37 | Обновлено 22 декабря 2024, 16:38
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В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».
Матч проходит на Олд Траффорд в Манчестере.
При счете 0:0 на 29 минуте матча испанский защитник гостей Дин Хейсен забил головой после шикарной подачи Райана Кристи со штрафного удара, тем самым открыв счет в матче. Этот гол стал воры для испанца в сезоне, первый мяч в чемпионате он забил в ворота «Тоттенхэма».
❗️ ВИДЕО. Очередной неудачный стандарт. Борнмут забивает гол в ворота МЮ
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