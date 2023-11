Хуркач заменил Циципаса на Итоговом и сыграет с Ноле. Выйдет из группы?

Польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 11) заменил Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 6) на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Поскольку грек успел проиграть два стартовых поединка в Зеленой Группе Яннику Синнеру и Хольгеру Руне, то поляк сыграет только последний 3-й тур против Новака Джоковича.

Хуркач уже в любом случае не сможет пройти в плей-офф ATP Finals 2023, поскольку вторым критерием на выход из группы после количества побед является количество сыгранных матчей. У Хуркача будет только 1 игра, когда у остальных теннисистов из квартета все 3 сыгранных поединка.

Стефанос снялся из-за травмы спины.

«Извиняюсь перед всеми болельщиками и зрителями, которые пришли сегодня поддержать меня и посмотреть матч. Я очень расстроен тем, что не смог закончить матч. Также обидно не дать другому возможность выйти на корт и попробовать что-то сделать.

Врачи, к которым я ходил бесчисленное количество раз, разрешали мне играть, так что... К сожалению, на корте я чувствовал себя ужасно. Я сделал все, что мог, чтобы подготовиться к этому матчу, но у меня ничего не вышло.

Я ненавижу сниматься с матчей. Я не тот человек, которому нравится уходить с корта по ходу матча. Меня убивает, что я не смогу закончить турнир, к которому готовился так долго и был уверен, что буду способен выступить на максимуме своих возможностей.

Я тренировался последние несколько дней, но не проводил на корте много времени. У меня были небольшие проблемы с движением. Трудно играть, не двигаясь. Это теннис, а не дартс.

Для меня важно быть в форме и не испытывать дискомфорта в спине. Боль была очень серьезная. Раньше мне приходилось справляться с болью на корте, но в этот раз это было невыносимо. Мне пришлось принять это трудное решение.

Я понял, что не смогу играть, во втором гейме. Когда я подавал на разминке, боль уже была. Я почувствовал сильное раздражение, сильную боль в спине. В тот момент я уже осознавал, что не смогу выдержать весь матч», – заявил Циципас.

