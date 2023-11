ВИДЕО. Циципас снялся с матча Итогового турнира АТР против Руне

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас досрочно завершил матч группового этапа Итогового турнира ATP против восьмого номера мирового рейтинга Хольгера Руне.

Соперники отыграли всего три гейма, когда при счете 2:1 в пользу Руне Циципас снялся по медицинским соображениям. Таким образом, датский теннисист одержал первую победу в Итоговом турнире 2023.

Напомним, что в первом матче Хольгер Руне в трех сетах уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Циципас в своем первом матче проиграл в двух сетах четвертой ракетке мира, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

Tsitsipas is forced to retire against Rune 😔



Get well soon, @steftsitsipas 💪#NittoATPFinals pic.twitter.com/SGeBJq8ots