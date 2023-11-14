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ATP
14 ноября 2023, 16:46 | Обновлено 14 ноября 2023, 18:00
812
0

ВИДЕО. Циципас снялся с матча Итогового турнира АТР против Руне

Матч между греческим и датским теннисистами длился три гейма

14 ноября 2023, 16:46 | Обновлено 14 ноября 2023, 18:00
812
0
ВИДЕО. Циципас снялся с матча Итогового турнира АТР против Руне
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас досрочно завершил матч группового этапа Итогового турнира ATP против восьмого номера мирового рейтинга Хольгера Руне.

Соперники отыграли всего три гейма, когда при счете 2:1 в пользу Руне Циципас снялся по медицинским соображениям. Таким образом, датский теннисист одержал первую победу в Итоговом турнире 2023.

Напомним, что в первом матче Хольгер Руне в трех сетах уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Циципас в своем первом матче проиграл в двух сетах четвертой ракетке мира, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

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Стефанос Циципас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стефанос Циципас Хольгер Руне Итоговый турнир ATP травма
Источник ATP Tour
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