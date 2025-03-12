Хорошие новости для Аморима. Сразу два игрока МЮ возобновили тренировки

26-летний английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мєйсон Маунт возобновил тренировки после трех месяцев лечения травмы подколенного сухожилия.

Игрока уже заметили в основной группе команды.

Однако сообщается, что, скорее всего, Маунт не примет участия в завтрашнем матче против «Реал Сосьедада» в 1/8 финала Лиги Европы.

Зато помочь команде сможет Мануэль Угарте, который также восстановился после травмы. У него было незначительное повреждение, и он уже включен в заявку на матч Лиги Европы.

Ранее стало известно, что «красные дьяволы» рассматривают возможность усиления украинским голкипером.