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Лига Европы
12 марта 2025, 17:21 |
258
1

Хорошие новости для Аморима. Сразу два игрока МЮ возобновили тренировки

Мейсон Маунт не играл три месяца

12 марта 2025, 17:21 |
258
1
Хорошие новости для Аморима. Сразу два игрока МЮ возобновили тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мєйсон Маунт возобновил тренировки после трех месяцев лечения травмы подколенного сухожилия.

Игрока уже заметили в основной группе команды.

Однако сообщается, что, скорее всего, Маунт не примет участия в завтрашнем матче против «Реал Сосьедада» в 1/8 финала Лиги Европы.

Зато помочь команде сможет Мануэль Угарте, который также восстановился после травмы. У него было незначительное повреждение, и он уже включен в заявку на матч Лиги Европы.

Ранее стало известно, что «красные дьяволы» рассматривают возможность усиления украинским голкипером.

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Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт Мануэль Угарте травма травма колена Лига Европы Реал Сосьедад
Александр Сильченко Источник: The Sun
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Gargantua81
я уже и забыл что есть такой игрок Маунт. 
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