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  4. ФОТО. Забил Шахтеру. Определен лучший игрок Руха в декабре
Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 15:47 |
297
0

ФОТО. Забил Шахтеру. Определен лучший игрок Руха в декабре

Роман Дидык получил признание фанатов

22 декабря 2024, 15:47 |
297
0
ФОТО. Забил Шахтеру. Определен лучший игрок Руха в декабре
ФК Рух. Роман Дидык

Фанаты львовского «Руха» выбрали лучшего футболиста команды в Украинской Премьер-лиге по итогам декабря. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Роман Дидык получил заслуженное признание.41% фанатов проголосовали за полузащитника. Также в опросе были такие кандидаты, как Алексей Сыч (24%), Ярослав Карабин (17%), Игорь Краснопир (13%) и Виталий Холод (5%).

В период с 1 по 15 декабря игрок провел четыре полных матча в составе команды. На его счету по одному голу в ворота «Шахтера» и «Оболони».

В нынешнем сезоне УПЛ «Рух» занимает седьмое место турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

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Роман Дидык Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Алексей Сыч Игорь Краснопир Ярослав Карабин Виталий Холод
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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