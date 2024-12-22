ФОТО. Забил Шахтеру. Определен лучший игрок Руха в декабре

Фанаты львовского «Руха» выбрали лучшего футболиста команды в Украинской Премьер-лиге по итогам декабря. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Роман Дидык получил заслуженное признание.41% фанатов проголосовали за полузащитника. Также в опросе были такие кандидаты, как Алексей Сыч (24%), Ярослав Карабин (17%), Игорь Краснопир (13%) и Виталий Холод (5%).

В период с 1 по 15 декабря игрок провел четыре полных матча в составе команды. На его счету по одному голу в ворота «Шахтера» и «Оболони».

В нынешнем сезоне УПЛ «Рух» занимает седьмое место турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.