Фанаты выбрали лучшего игрока Кривбасса в декабре. Не Твердохлеб

Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич признан лучшим футболистом команды в декабре. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, футболист победил в голосовании болельщиков. Он набрал 57% голосов.

В двух декабрьских матчах Илич забил 2 гола за Кривбасс, а также отдал результативную передачу.

Первую часть сезона «Кривбасс» завершил на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 16 сыгранных матчей.