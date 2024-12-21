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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:01
239
0

Фанаты выбрали лучшего игрока Кривбасса в декабре. Не Твердохлеб

Хрвое Илич получил награду

21 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:01
239
0
Фанаты выбрали лучшего игрока Кривбасса в декабре. Не Твердохлеб
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич признан лучшим футболистом команды в декабре. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, футболист победил в голосовании болельщиков. Он набрал 57% голосов.

В двух декабрьских матчах Илич забил 2 гола за Кривбасс, а также отдал результативную передачу.

Первую часть сезона «Кривбасс» завершил на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 16 сыгранных матчей.

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Хрвое Илич Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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