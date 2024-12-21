Украина. Премьер лига21 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:01
239
0
Фанаты выбрали лучшего игрока Кривбасса в декабре. Не Твердохлеб
Хрвое Илич получил награду
21 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:01
239
0
Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич признан лучшим футболистом команды в декабре. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, футболист победил в голосовании болельщиков. Он набрал 57% голосов.
В двух декабрьских матчах Илич забил 2 гола за Кривбасс, а также отдал результативную передачу.
Первую часть сезона «Кривбасс» завершил на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 16 сыгранных матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 декабря 2024, 08:20 0
Старт шоу в Эр-Рияде запланирован на 17:30, Александр и Тайсон выйдут после 00:00
Футбол | 20 декабря 2024, 23:42 0
Анатолий и лиссабонский клуб уже работают над продлением сотрудничества
Футбол | 21.12.2024, 21:31
Бокс | 20.12.2024, 23:15
Футбол | 21.12.2024, 18:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.12.2024, 07:41 4
21.12.2024, 10:04 38
20.12.2024, 13:03 24
21.12.2024, 13:59 3
20.12.2024, 15:05 13
20.12.2024, 22:30 14
20.12.2024, 11:53 7
20.12.2024, 08:23 17