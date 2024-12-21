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  4. «Немного неправильно». Один из лучших игроков УПЛ – о невызове в сборную
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 10:17 |
1326
0

«Немного неправильно». Один из лучших игроков УПЛ – о невызове в сборную

Егор Твердохлеб работает над тем, чтобы попасть в национальную команду

21 декабря 2024, 10:17 |
1326
0
«Немного неправильно». Один из лучших игроков УПЛ – о невызове в сборную
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб высказался о возможном вызове в ряды национальной сборной Украины:

«Звонил ли мне Ребров? Нет, не звонил и вообще не люблю на такие темы говорить. Я сыграл только 5 игр, более-менее стабильно, сразу после этого брать человека в сборную – это немного неправильно. Нужно, чтобы была стабильность у футболиста. Но я работаю для того, чтобы однажды попасть в сборную Украины. Хотя пока рано об этом говорить».

В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее Сергей Ребров высказался о допинг-скандале Михаила Мудрика.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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