«Немного неправильно». Один из лучших игроков УПЛ – о невызове в сборную

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб высказался о возможном вызове в ряды национальной сборной Украины:

«Звонил ли мне Ребров? Нет, не звонил и вообще не люблю на такие темы говорить. Я сыграл только 5 игр, более-менее стабильно, сразу после этого брать человека в сборную – это немного неправильно. Нужно, чтобы была стабильность у футболиста. Но я работаю для того, чтобы однажды попасть в сборную Украины. Хотя пока рано об этом говорить».

В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее Сергей Ребров высказался о допинг-скандале Михаила Мудрика.