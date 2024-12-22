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Англия
22 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 22 декабря 2024, 16:53
585
0

Главный тренер Манчестер Юнайтед объяснил, почему Рэшфорд вне состава

Похоже, что полузащитник покинет «красных дьяволов»

22 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 22 декабря 2024, 16:53
585
0
Главный тренер Манчестер Юнайтед объяснил, почему Рэшфорд вне состава
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию вокруг Маркуса Рэшфорда, который до прихода португальца был лидером команды.

«Все очень просто. Играют те, кто готов выкладываться на 100%. Это нормально. Если бы Рэшфорд был в идеальной форме, он бы играл. Но сейчас мое решение – не включать его в заявку.

У него нет травм. Просто на данный момент он выглядит слабее других игроков. Что будет дальше? Не знаю. Если Рэшфорд вернется в оптимальную форму, то будет выходить на поле. Если нет, то он покинет команду», – заявил Аморим.

Ранее стало известно, что на матч с «Борнмутом» Рэшфорд не попал даже на скамейку запасных. В последнее время в прессе ходят слухи, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи игрока.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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