Главный тренер Манчестер Юнайтед объяснил, почему Рэшфорд вне состава
Похоже, что полузащитник покинет «красных дьяволов»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию вокруг Маркуса Рэшфорда, который до прихода португальца был лидером команды.
«Все очень просто. Играют те, кто готов выкладываться на 100%. Это нормально. Если бы Рэшфорд был в идеальной форме, он бы играл. Но сейчас мое решение – не включать его в заявку.
У него нет травм. Просто на данный момент он выглядит слабее других игроков. Что будет дальше? Не знаю. Если Рэшфорд вернется в оптимальную форму, то будет выходить на поле. Если нет, то он покинет команду», – заявил Аморим.
Ранее стало известно, что на матч с «Борнмутом» Рэшфорд не попал даже на скамейку запасных. В последнее время в прессе ходят слухи, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи игрока.
🚨 Rúben Amorim: “Rashford out again? It is my decision, and it always will be”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2024
“I want to see the best of my players, and then I try different things with different players, so that is my focus”, told Sky. pic.twitter.com/jTSIFnvK5N
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