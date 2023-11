Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира

36-летний сербский теннисист Новак Джокович завершит сезон первой ракеткой мира.

Об этом стало известно после того, как Ноле выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР 2023 у Хольгера Руне.

Джокович восьмой раз завершит год в качестве №1. Джокович обновит собственный рекорд по этому показателю.

Еще одним кандидатом на первую строчку рейтинга АТР был Карлос Алькарас, но теперь даже если испанец возьмет титул ATP Finals 2023 он не сможет догнать Новака.

HE DOES IT AGAIN 👏



Novak Djokovic is your ATP Year-End No. 1 presented by Pepperstone!@PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/MGQkaslVhj