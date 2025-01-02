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WTA
02 января 2025, 17:29 |
254
0

Букмекеры оценили шансы Калининой выйти в полуфинал турнира в Брисбене

3 января Ангелина сыграет против Кимберли Биррелл на соревнованиях WTA 500 в Австралии

02 января 2025, 17:29 |
254
0
Букмекеры оценили шансы Калининой выйти в полуфинал турнира в Брисбене
Instagram. Ангелина Калинина

3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/4 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113). Время начала игры – 03:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на этот поединок. Не явной, но все же фавориткой идет Калинина, на которую можно поставить с коэффициентом 1.69. Успех Кимберли расценивается в 2.27.

Котировки на то, что Ангелина победит в двух сетах, составляют 2.62. На аналогичный результат со стороны австралийки – 3.70.

Минимальный тотал больше, на который можно поставить с коэффициентом 1.50+ – 19.5. В обратную сторону – 2.62.

Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл

  • Победа Калининой – 1.69
  • Победа Биррелл – 2.27
  • Победа Калининой 2:0 – 2.62
  • Победа Биррелл 2:0 – 3.70
  • Тотал больше 19.5 – 1.51

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Ангелина Калинина Кимберли Биррелл азарт котировки букмекеров WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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