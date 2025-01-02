Букмекеры оценили шансы Калининой выйти в полуфинал турнира в Брисбене

3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/4 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113). Время начала игры – 03:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на этот поединок. Не явной, но все же фавориткой идет Калинина, на которую можно поставить с коэффициентом 1.69. Успех Кимберли расценивается в 2.27.

Котировки на то, что Ангелина победит в двух сетах, составляют 2.62. На аналогичный результат со стороны австралийки – 3.70.

Минимальный тотал больше, на который можно поставить с коэффициентом 1.50+ – 19.5. В обратную сторону – 2.62.

Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл