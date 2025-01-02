Букмекеры оценили шансы Калининой выйти в полуфинал турнира в Брисбене
3 января Ангелина сыграет против Кимберли Биррелл на соревнованиях WTA 500 в Австралии
3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/4 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113). Время начала игры – 03:00 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили коэффициенты на этот поединок. Не явной, но все же фавориткой идет Калинина, на которую можно поставить с коэффициентом 1.69. Успех Кимберли расценивается в 2.27.
Котировки на то, что Ангелина победит в двух сетах, составляют 2.62. На аналогичный результат со стороны австралийки – 3.70.
Минимальный тотал больше, на который можно поставить с коэффициентом 1.50+ – 19.5. В обратную сторону – 2.62.
Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл
- Победа Калининой – 1.69
- Победа Биррелл – 2.27
- Победа Калининой 2:0 – 2.62
- Победа Биррелл 2:0 – 3.70
- Тотал больше 19.5 – 1.51
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