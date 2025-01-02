Трубин обрадуется. Чемпион мира может остаться с Бенфикой

Аргентинский вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария может остаться в «Бенфике» еще на один год, сообщает CNN Portugal.

По информации источника, клуб хочет продлить контракт с 36-летним чемпионом мира еще на 1 год. Действующее соглашение с футболистом закончится летом 2025 года.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» заинтересована в трансфере опорника сборной Украины.