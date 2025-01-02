Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо приготовиться. Галатасарай усилит лучший бомбардир Евро
Турция
02 января 2025, 20:44 | Обновлено 02 января 2025, 20:45
309
0

Динамо приготовиться. Галатасарай усилит лучший бомбардир Евро

Жорж Микаутадзе собирает чемоданы в Турцию

02 января 2025, 20:44 | Обновлено 02 января 2025, 20:45
309
0
Динамо приготовиться. Галатасарай усилит лучший бомбардир Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Грузинский нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе, вероятно, усилит «Галатасарай», сообщает Педро Альмеида.

По информации источника, идут переговоры между французским и турецким клубом о завершении сделки по покупке 24-летнего форварда. На прошедшем чемпионате Европы Жорж забил 3 гола, став одним из 6 лучших бомбардиров турнира.

21 января «Галатасарай» встретится с киевским «Динамо» в 7-м туре Лиги Европы.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» интересуется игроком сборной Украины.

По теме:
Источник: в тренерском штабе Черноморца ожидается кадровое изменение
Источник: на сборы Карпат поедет много игроков Руха, в том числе Сыч
Бунт. 80-миллионная звезда Барселоны создает проблемы для клуба
Жорж Микаутадзе Лион Галатасарай трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Турции по футболу Динамо Киев Лига Европы чемпионат Европы по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола
Футбол | 02 января 2025, 18:56 0
«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола
«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола

Глава УАФ пообщался с итальянскими журналистами

Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Футбол | 02 января 2025, 08:51 2
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон

Легендарный футболист составил символическую сборную из лучших игроков в истории

Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Футбол | 01.01.2025, 19:49
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Другие виды | 02.01.2025, 12:47
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Футбол | 02.01.2025, 07:49
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 8
Футбол
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
01.01.2025, 05:23
Другие виды
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
31.12.2024, 22:45 12
Футбол
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
01.01.2025, 08:53 8
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 7
Футбол
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
01.01.2025, 03:32
Бокс
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем