Турция02 января 2025, 20:44 | Обновлено 02 января 2025, 20:45
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Динамо приготовиться. Галатасарай усилит лучший бомбардир Евро
Жорж Микаутадзе собирает чемоданы в Турцию
02 января 2025, 20:44 | Обновлено 02 января 2025, 20:45
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Грузинский нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе, вероятно, усилит «Галатасарай», сообщает Педро Альмеида.
По информации источника, идут переговоры между французским и турецким клубом о завершении сделки по покупке 24-летнего форварда. На прошедшем чемпионате Европы Жорж забил 3 гола, став одним из 6 лучших бомбардиров турнира.
21 января «Галатасарай» встретится с киевским «Динамо» в 7-м туре Лиги Европы.
Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» интересуется игроком сборной Украины.
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