Динамо приготовиться. Галатасарай усилит лучший бомбардир Евро

Грузинский нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе, вероятно, усилит «Галатасарай», сообщает Педро Альмеида.

По информации источника, идут переговоры между французским и турецким клубом о завершении сделки по покупке 24-летнего форварда. На прошедшем чемпионате Европы Жорж забил 3 гола, став одним из 6 лучших бомбардиров турнира.

21 января «Галатасарай» встретится с киевским «Динамо» в 7-м туре Лиги Европы.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» интересуется игроком сборной Украины.