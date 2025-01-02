Испания02 января 2025, 20:15 |
1712
0
Бунт. 80-миллионная звезда Барселоны создает проблемы для клуба
Френки де Йонг и его будущее – один из главных вопросов для Каталонии
02 января 2025, 20:15 |
1712
0
Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг создает серьезные проблемы для клуба. сообщает El Nacional.
По информации источника, 27-летний футболист отказывает переходить в Саудовскую Аравию, а следившие за ним клубы из Европы утратили интерес. Игрок намерен продолжить карьеру в Европе.
В каталонском клубе очень недовольны травмами футболиста и его дисциплиной и отношением к футболу.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Барселоны» сделал шокирующее заявление.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2025, 07:49 2
Олег Федорчук высказался об объединении двух команд из Львова
Футбол | 02 января 2025, 08:22 12
Лондонцам советуют сохранить украинца
Футбол | 01.01.2025, 21:52
Футбол | 02.01.2025, 13:09
Футбол | 02.01.2025, 18:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.12.2024, 23:01 7
01.01.2025, 00:20 17
01.01.2025, 03:45 52
01.01.2025, 09:00 8
01.01.2025, 05:23
01.01.2025, 07:50
01.01.2025, 02:35 15
01.01.2025, 08:53 8