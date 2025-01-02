Бунт. 80-миллионная звезда Барселоны создает проблемы для клуба

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг создает серьезные проблемы для клуба. сообщает El Nacional.

По информации источника, 27-летний футболист отказывает переходить в Саудовскую Аравию, а следившие за ним клубы из Европы утратили интерес. Игрок намерен продолжить карьеру в Европе.

В каталонском клубе очень недовольны травмами футболиста и его дисциплиной и отношением к футболу.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Барселоны» сделал шокирующее заявление.