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  4. Бунт. 80-миллионная звезда Барселоны создает проблемы для клуба
Испания
02 января 2025, 20:15 |
1712
0

Бунт. 80-миллионная звезда Барселоны создает проблемы для клуба

Френки де Йонг и его будущее – один из главных вопросов для Каталонии

02 января 2025, 20:15 |
1712
0
Бунт. 80-миллионная звезда Барселоны создает проблемы для клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг создает серьезные проблемы для клуба. сообщает El Nacional.

По информации источника, 27-летний футболист отказывает переходить в Саудовскую Аравию, а следившие за ним клубы из Европы утратили интерес. Игрок намерен продолжить карьеру в Европе.

В каталонском клубе очень недовольны травмами футболиста и его дисциплиной и отношением к футболу.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Барселоны» сделал шокирующее заявление.

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Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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