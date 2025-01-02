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  4. В случае неправомерной регистрации Ольмо клубы Ла Лиги обратятся в суд
Испания
02 января 2025, 20:43 |
215
0

В случае неправомерной регистрации Ольмо клубы Ла Лиги обратятся в суд

Все может дойти до того, что чемпионат признают недействительным

02 января 2025, 20:43 |
215
0
В случае неправомерной регистрации Ольмо клубы Ла Лиги обратятся в суд
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы Ла Лиги готовы обратиться в суд в случае неправомерной регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора «Барселоной» на вторую часть сезона.

Как сообщает Diario Sport, несколько клубов уже проинформировали Ла Лигу о намерении подать иск, если организация поддастся давлению со стороны Жоана Лапорты и разрешит регистрацию игроков.

На данный момент не уточняется, какие именно клубы выступили с таким заявлением, но отмечается, что они считают недопустимым создание прецедента «вседозволенности» и активно обсуждают возможные действия.

«Барселона» должна до конца недели предоставить Ла Лиге финансовые гарантии, чтобы попытаться зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину чемпионата.

Ранее стало известно, что апелляция каталонского клуба по вопросу регистрации испанского полузащитника была отклонена.

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Олександр Сільченко Источник: Sport.es
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