В случае неправомерной регистрации Ольмо клубы Ла Лиги обратятся в суд

Клубы Ла Лиги готовы обратиться в суд в случае неправомерной регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора «Барселоной» на вторую часть сезона.

Как сообщает Diario Sport, несколько клубов уже проинформировали Ла Лигу о намерении подать иск, если организация поддастся давлению со стороны Жоана Лапорты и разрешит регистрацию игроков.

На данный момент не уточняется, какие именно клубы выступили с таким заявлением, но отмечается, что они считают недопустимым создание прецедента «вседозволенности» и активно обсуждают возможные действия.

«Барселона» должна до конца недели предоставить Ла Лиге финансовые гарантии, чтобы попытаться зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину чемпионата.

Ранее стало известно, что апелляция каталонского клуба по вопросу регистрации испанского полузащитника была отклонена.