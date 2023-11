19-я победа подряд и 2-я над Руне. Джокович успешно стартовал на ATP Finals

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

В 1-м туре Зеленой группы Новак в трех сетах обыграл Хольгера Руне (Дания, ATP 10) за 3 часа и 2 минуты.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Зеленая группа. 1-й тур

Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3

Это была 5-я встреча теннисистов. Новак выиграл 3-й очный поединок, в частности 2-й подряд. 3 ноября серб закрыл датчанина в финале Мастерса в Париже.

Винстрик Джоковича составляет 19 матчей. Ноле не уступал с конца августа. С того времени он взял титулы в Цинциннати, US Open и Париже, а также выиграл одну игру на групповом этапе финала Кубка Дэвиса.

В Зеленой группе Новак и Хольгер играют вместе с Янником Синнером и Стефаносом Циципасом. Ранее итальянец выиграл у грека в двух партиях.

Благодаря этой победе Джокович завершит сезон 1-й ракеткой мира – 8-й раз в карьере.

