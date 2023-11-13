19-я победа подряд и 2-я над Руне. Джокович успешно стартовал на ATP Finals
Новак в трех сетах переиграл Хольгера в 1-м туре Зеленой группы
Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
В 1-м туре Зеленой группы Новак в трех сетах обыграл Хольгера Руне (Дания, ATP 10) за 3 часа и 2 минуты.
АТР Finals 2023. Хард в помещении
Зеленая группа. 1-й тур
Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3
Это была 5-я встреча теннисистов. Новак выиграл 3-й очный поединок, в частности 2-й подряд. 3 ноября серб закрыл датчанина в финале Мастерса в Париже.
Винстрик Джоковича составляет 19 матчей. Ноле не уступал с конца августа. С того времени он взял титулы в Цинциннати, US Open и Париже, а также выиграл одну игру на групповом этапе финала Кубка Дэвиса.
В Зеленой группе Новак и Хольгер играют вместе с Янником Синнером и Стефаносом Циципасом. Ранее итальянец выиграл у грека в двух партиях.
Благодаря этой победе Джокович завершит сезон 1-й ракеткой мира – 8-й раз в карьере.
LET. HIM. COOK. 🔥@DjokerNole battles past Holger Rune in a 3 set thriller 7-6(4), 6-7(1), 6-3!#NittoATPFinals pic.twitter.com/rgRXBBEYLT— ATP Tour (@atptour) November 12, 2023
HE DOES IT AGAIN 👏— ATP Tour (@atptour) November 12, 2023
Novak Djokovic is your ATP Year-End No. 1 presented by Pepperstone!@PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/MGQkaslVhj
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