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ATP
12 ноября 2023, 17:11 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:15
246
0

Травмированный греческий Бог. Синнер уверенно обыграл Циципаса на Итоговом

Янник в двух сетах переиграл Стефаноса на старте АТР Finals 2023

12 ноября 2023, 17:11 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:15
246
0
Травмированный греческий Бог. Синнер уверенно обыграл Циципаса на Итоговом
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2023, который проходит на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

В 1-м туре Зеленой группы итальянец в двух сетах уверенно обыграл Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 6) за 1 час и 25 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Зеленая группа. 1-й тур

Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:4

Это была восьмая встреча теннисистов. Янник выиграл 3-й очный поединок.

Отметим, что на тренировках перед стартом Итоговом турнира Стефанос ощущал физический дискомфорт и несколько раз не сумел завершить практику.

В Зеленой группе Синнер и Циципас играют вместе с Новаком Джоковичем и Хольгером Руне.

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Янник Синнер Стефанос Циципас Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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