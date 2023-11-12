Травмированный греческий Бог. Синнер уверенно обыграл Циципаса на Итоговом

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2023, который проходит на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

В 1-м туре Зеленой группы итальянец в двух сетах уверенно обыграл Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 6) за 1 час и 25 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Зеленая группа. 1-й тур

Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:4

Это была восьмая встреча теннисистов. Янник выиграл 3-й очный поединок.

Отметим, что на тренировках перед стартом Итоговом турнира Стефанос ощущал физический дискомфорт и несколько раз не сумел завершить практику.

В Зеленой группе Синнер и Циципас играют вместе с Новаком Джоковичем и Хольгером Руне.