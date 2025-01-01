Новак Джокович – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира АТР 250 в Брисбене 2 января в 10:30
2 января состоится матч 1/8 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 55) сыграет против 24-кратного победителя Grand Slam Новака Джоковича (Сербия, ATP 7). Поединок состоится 5-м запуском на Pat Rafter Arena не ранее 10:30 по Киеву.
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Это будет 20-я встреча соперников. Счет 19:0 в пользу Ноле.
Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Рейлли Опелки, либо против Маттео Арнальди.
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