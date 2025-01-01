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  4. Новак Джокович – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
01 января 2025, 23:23 |
59
0

Новак Джокович – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира АТР 250 в Брисбене 2 января в 10:30

01 января 2025, 23:23 |
59
0
Новак Джокович – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Новак Джокович

2 января состоится матч 1/8 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 55) сыграет против 24-кратного победителя Grand Slam Новака Джоковича (Сербия, ATP 7). Поединок состоится 5-м запуском на Pat Rafter Arena не ранее 10:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 20-я встреча соперников. Счет 19:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Рейлли Опелки, либо против Маттео Арнальди.

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Новак Джокович Гаэль Монфис смотреть онлайн ATP Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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