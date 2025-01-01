За 2 поинта до победы. Джокович и Кирьос уступили первым сеяным в Брисбене

Сербский теннисист Новак Джокович и австралийский шоумен Ник Кирьос завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Во 2-м раунде Ноле и Ник в трех сетах проиграли тандему Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия) за 1 час и 14 минут.

АТР 250 Брисбен. Пары. Хард. 1/8 финала

Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия) [1] – Новак Джокович (Сербия) / Ник Кирьос (Австралия) – 6:2, 3:6, [10:8]

Джокович и Кирьос впервые сыграли на одном турнире в одном дуэте. Ник вернулся на корт впервые за 1.5 года. Австралиец отсутствовал в Туре из-за травм.

На супертай-брейке Джокович и Кирьос побеждали 8:6, но отдали 4 поинта подряд и проиграли матч.

Джокович продолжит выступления в Брисбене в одиночном разряде, где в 1/8 финала сыграет против Гаэля Монфиса. Кирьос 31 декабря уступил и в одиночке. Его выбил Джованни Мпеши Перрикар.