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  4. За 2 поинта до победы. Джокович и Кирьос уступили первым сеяным в Брисбене
ATP
01 января 2025, 09:03 | Обновлено 01 января 2025, 09:13
137
0

За 2 поинта до победы. Джокович и Кирьос уступили первым сеяным в Брисбене

Новак и Ник проиграли тандему Никола Мектич / Майкл Винус во 2-м раунде турнира

01 января 2025, 09:03 | Обновлено 01 января 2025, 09:13
137
0
За 2 поинта до победы. Джокович и Кирьос уступили первым сеяным в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский теннисист Новак Джокович и австралийский шоумен Ник Кирьос завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Во 2-м раунде Ноле и Ник в трех сетах проиграли тандему Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия) за 1 час и 14 минут.

АТР 250 Брисбен. Пары. Хард. 1/8 финала

Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия) [1] – Новак Джокович (Сербия) / Ник Кирьос (Австралия) – 6:2, 3:6, [10:8]

Джокович и Кирьос впервые сыграли на одном турнире в одном дуэте. Ник вернулся на корт впервые за 1.5 года. Австралиец отсутствовал в Туре из-за травм.

На супертай-брейке Джокович и Кирьос побеждали 8:6, но отдали 4 поинта подряд и проиграли матч.

Джокович продолжит выступления в Брисбене в одиночном разряде, где в 1/8 финала сыграет против Гаэля Монфиса. Кирьос 31 декабря уступил и в одиночке. Его выбил Джованни Мпеши Перрикар.

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Новак Джокович Ник Кирьос Майкл Винус Никола Мектич ATP Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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