В четверг, 2 декабря, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором сыграют «Интер» и «Аталанта».

Поединок пройдет на стадионе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Во втором полуфинале встретятся «Ювентус» и «Милан», которые сыграют 3 января в 21:00. Финал Суперкубка Италии состоится 6 января в Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

