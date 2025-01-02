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Суперкубок Италии
Интер Милан
02.01.2025 21:00 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 января 2025, 11:15 | Обновлено 02 января 2025, 11:27
49
0

Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите полуфинал Суперкубка Италии 2 января в 21:00

02 января 2025, 11:15 | Обновлено 02 января 2025, 11:27
49
0
Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Аталанта

В четверг, 2 декабря, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором сыграют «Интер» и «Аталанта».

Поединок пройдет на стадионе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Во втором полуфинале встретятся «Ювентус» и «Милан», которые сыграют 3 января в 21:00. Финал Суперкубка Италии состоится 6 января в Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Аталанта
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Трансляция матча В эфире

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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