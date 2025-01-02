Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите полуфинал Суперкубка Италии 2 января в 21:00
В четверг, 2 декабря, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором сыграют «Интер» и «Аталанта».
Поединок пройдет на стадионе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.
Во втором полуфинале встретятся «Ювентус» и «Милан», которые сыграют 3 января в 21:00. Финал Суперкубка Италии состоится 6 января в Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».
Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Il modo migliore per iniziare il nuovo anno? 😍— Inter ⭐⭐ (@Inter) January 2, 2025
Tifando per i nostri Nerazzurri 🖤💙
Powered by @qatarairways #ForzaInter #InterAtalanta pic.twitter.com/62Te09SIeS
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐝𝐚𝐲 🤜🤛#InterAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/jyul1SaQuM— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 2, 2025
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