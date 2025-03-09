ВИДЕО. Ботик. Как это было: Джокович проиграл лаки-лузеру в Индиан-Уэллс

Именитый сербский теннисист и 24-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович (АТР 7) завершил выступления на соревнованиях АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во 2-м раунде 6-й сеяный в трех сетах проиграл 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу (Нидерланды) за 2 часа и 2 минуты. Ботику понадобилось три сета.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [6] – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 2:6, 6:3, 1:6

Это была вторая встреча соперников. В 2022 году Ноле одолел нидерландца в 1/8 финала турнира в Астане.

Ван де Зандсхулп попал в основую сетку Мастерса как лаки-лузер. В финале отбора он уступил Маттео Гиганте, а в 1-м круге основы на отказе прошел Ника Кирьоса.

Джокович проиграл третий матч подряд. В конце января он не сумел доиграть полуфинал Australian Open против Александра Зверева, а в феврале на старте тысячника в Дохе уступил Маттео Берреттини.

Следующим соперником Ботика будет Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 26) под 25-м номером посева.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Ботик ван де Зандсхулп

Getty Images/Global Images Ukraine. Ботик ван де Зандсхулп

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Ботик ван де Зандсхулп