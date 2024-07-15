Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на две строчки, Свитолина опустилась на 9
Барбора Крейчикова вернулась в топ-10, Паолини дебютировала в топ-5
Две минувшие недели женщины провели на Уимблдонской турнире.
Победительница соревнований Барбора Крейчикова по итогам турнира поднялась на 10-ю строчку мирового рейтинга, финалистка Жасмин Паолини дебютировала в топ-5.
Маркета Вондроушова и Онс жабер покинули первую десятку.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Марта Костюк сохранила 19-ю строчку, Элина Свитолина опустилась на 9 мест, но осталась в топ-30, Даяна Ястремская улучшила свое положение – 25-е место. Ангелина Калинина сохранила место в топ-50, Леся Цуренко опустилась ближе к концу первой сотни. Солидно добавили Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катерина Байндл и Катарина Завацкая.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок осталась на 15-й позиции, Надежда Киченок поднялась на 33-ю, Марта Костюк также улучшила свое положение. Поднялись выше Юлия Сатродубцева, Даяна Ястремская и сестры Колб, Ангелина Калинина опустилась на 14 строчек.
Украинки в топ-400 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Рыбакина и Паолини обошли Соболенко, а Барбора Крейчикова ворвалась в восьмерку лучших.
Чемпионская гонка WTA
Элина Свитолина в Чемпионской гонке поднялась в топ-20, Марта Костюк потеряла одну позицию. Также немного опустились Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Катарина Завацкая – в «плюсе».
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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