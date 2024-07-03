Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пихаленок рассказал, что ему не в кайф сейчас в Динамо
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 11:48 | Обновлено 03 июля 2024, 12:29
3211
0

Пихаленок рассказал, что ему не в кайф сейчас в Динамо

Новичок киевской команды – об адаптации в коллективе

03 июля 2024, 11:48 | Обновлено 03 июля 2024, 12:29
3211
0
Пихаленок рассказал, что ему не в кайф сейчас в Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник Александр Пихаленок стал участником автограф-сессии с болельщиками киевского «Динамо» и ответил на несколько вопросов.

Среди прочего, новичок киевлян признался, что ему не в кайф сейчас в команде Александра Шовковского.

«Партнеры очень хорошо приняли нас. Теперь будем стараться сыграться на футбольном поле, чтобы как можно лучше подготовиться к официальным матчам.

Что тяжелее - двухразовые тренировки или подобные встречи с болельщиками? Сегодня на автограф-сессии мы кайфовали, а от бега в 35-градусную жару ты не сильно кайфуешь (улыбается). Конечно, когда уже начинаем работать с мячами, то получаем уже гораздо больше удовольствия», – рассказал Пихаленок.

Ранее сообщалось, что новичок «Динамо» Максим Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в команде.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ
Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в Динамо
Источник: Динамо выиграло борьбу за еще одного игрока Днепра-1
Александр Пихаленок Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Футбол | 02 июля 2024, 21:42 1
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала

Команда отдала всего 79 передач передач в первом тайме матча против Нидерландов

Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет
Футбол | 03 июля 2024, 11:11 0
Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет
Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет

Анатолий отдыхает после Евро

Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
Футбол | 02.07.2024, 21:39
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
Лунин и Довбик вошли в команду разочарований Евро. Кто еще провалился?
Футбол | 03.07.2024, 09:22
Лунин и Довбик вошли в команду разочарований Евро. Кто еще провалился?
Лунин и Довбик вошли в команду разочарований Евро. Кто еще провалился?
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Футбол | 02.07.2024, 23:53
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
МАМАРДАШВИЛИ: «Я поеду туда только в том случае, если буду играть»
МАМАРДАШВИЛИ: «Я поеду туда только в том случае, если буду играть»
01.07.2024, 14:52 3
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 9
Футбол
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем