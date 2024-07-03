Пихаленок рассказал, что ему не в кайф сейчас в Динамо

Полузащитник Александр Пихаленок стал участником автограф-сессии с болельщиками киевского «Динамо» и ответил на несколько вопросов.

Среди прочего, новичок киевлян признался, что ему не в кайф сейчас в команде Александра Шовковского.

«Партнеры очень хорошо приняли нас. Теперь будем стараться сыграться на футбольном поле, чтобы как можно лучше подготовиться к официальным матчам.

Что тяжелее - двухразовые тренировки или подобные встречи с болельщиками? Сегодня на автограф-сессии мы кайфовали, а от бега в 35-градусную жару ты не сильно кайфуешь (улыбается). Конечно, когда уже начинаем работать с мячами, то получаем уже гораздо больше удовольствия», – рассказал Пихаленок.

Ранее сообщалось, что новичок «Динамо» Максим Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в команде.