Пихаленок рассказал, что ему не в кайф сейчас в Динамо
Новичок киевской команды – об адаптации в коллективе
Полузащитник Александр Пихаленок стал участником автограф-сессии с болельщиками киевского «Динамо» и ответил на несколько вопросов.
Среди прочего, новичок киевлян признался, что ему не в кайф сейчас в команде Александра Шовковского.
«Партнеры очень хорошо приняли нас. Теперь будем стараться сыграться на футбольном поле, чтобы как можно лучше подготовиться к официальным матчам.
Что тяжелее - двухразовые тренировки или подобные встречи с болельщиками? Сегодня на автограф-сессии мы кайфовали, а от бега в 35-градусную жару ты не сильно кайфуешь (улыбается). Конечно, когда уже начинаем работать с мячами, то получаем уже гораздо больше удовольствия», – рассказал Пихаленок.
Ранее сообщалось, что новичок «Динамо» Максим Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в команде.
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