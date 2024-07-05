Уйти, чтобы вернуться. Почему Григорчук покинул Черноморец

59-летний Роман Григорчук возглавил азербайджанский «Нефтчи». Соглашение рассчитано на два сезона. Роман Иосифович уже работал в Азербайджане с «Габалой», поэтому имеет определенный футбольный авторитет в этой стране.

Григорчук – культовая личность для «Черноморца». Уроженец города Коломыя возглавлял «Черноморец» почти 4 года и выводил команду в 1/16 Лиги Европы. Построил достаточно боеспособную команду, которая была реальной силой в УПЛ и играла в еврокубках. В 2021 году вернулся в Одессу в статусе легенды клуба. В надежде на возрождение команды, но все планы испортила война. Если сегодня определять, с кем ассоциируется «Черноморец», то это только Роман Григорчук. Ярких футболистов уже давно не было в составе.

Дела «Черноморца» сейчас идут не лучшим образом. Город Одесса испытывает удары ракетами и дронами от рашистов. В таких условиях футбол не может находиться на первом месте. Все думают о безопасности для себя и собственных семей. Даже украинские игроки будут два раза думать, чтобы принять предложение «моряков», а о легионерах вообще говорить не стоит. Они могут приехать только из-за безысходности или полного отсутствия других предложений. Чтобы реально приехать в настоящее время в Одессу, должно быть три составляющих – амбиции команды, хороший тренер и финансовая стабильность. Как минимум с двумя пунктами здесь не все хорошо.



Почему Виктор Цыганков останется в «Жироне» на следующий сезон? Потому, что нет лучших предложений. Все остальное – просто лирика. Все очень схоже с Романом Иосифовичем. Григорчука сватали в «Колос», «Полесье», ЛНЗ. Даже были разговоры о «Буковине», но до конкретики дело не доходило. Григорчук был не прочь уйти, сменить команду, но конкретных предложений у него в Украине не было. Потому он планировал остаться на следующий сезон в Одессе. Уже приступил к построению новой команды. Контракты с «Черноморцем» подписали опытные игроки – Богдан Бутко и Артур Рудько. Предложение из Азербайджана изменило все планы.

Наставнику надоело каждый сезон собирать новую команду. Терять своих лидеров, в которых он вложил душу. Финансовые возможности одесситов сейчас не слишком высоки. Летом команда фактически разбежалась. Многие ведущие игроки нашли себе лучшие варианты. Нужно снова перебирать сбитых лётчиков, молодых игроков из низших лиг и делать команду. При этом перед «Черноморцем» уже давно не стоят никакие амбициозные цели. Главная задача – не вылететь и чтобы команда просто была. Клубу не хватает стабильного инвестора.

Такая ситуация будет неприятной для любого наставника. Сейчас на контракте у «Черноморца» в районе 10 футболистов. Полная неопределенность, отсутствие перспектив и амбиций в клубе. Как бы ты ни любил Одессу и не хотел добиться успеха с «Черноморцем», но подобная ситуация «убивает» желание работать. Роман Григорчук – амбициозный человек, желающий бороться за высокие места, а не просто латать дыры в составе.



Григорчук может спокойно смотреть в глаза одесским болельщикам. Он не покинул «Черноморец» в самый тяжелый период войны, когда команда не могла играть в Одессе. Он сделал очень многое, чтобы «Черноморец» остался на плаву.

Проблема клуба не в нем. Проблема во владельцах клуба, которые неспособны его развивать. Похоже, что у них нет не только финансовых возможностей, но и амбиций двигаться вперед, чего-то добиваться.

Предложение от «Нефтчи» – это, возможно, последний крупный контракт для Григорчука. Он сможет хорошо заработать. Все мы понимаем, что в Азербайджане хорошо платят легионерам. Иначе особо желающих туда ехать нет. Уровень местного футбола остается совсем невысоким. Приглашение от «Нефтчи» – это возможность за что-нибудь серьезное бороться на уровне местного чемпионата. Работать уже со сформированными футболистами. Смысла Григорчуку отказываться от такого предложения не было. Полная неопределенность в Одессе и абсолютная определенность в Баку.

От этой ситуации немного грустно. Потому что в Украине не ценят своих тренеров. Владельцы клубов считают, что иностранец – априори сильнее собственного специалиста. Очень важно агентское лобби для каждого наставника. Например, Роберто Де Дзерби имел хорошие результаты с «Брайтоном», но его позвал только «Марсель», а Венсан Компани вылетел из АПЛ с «Бернли», но получил предложение из «Баварии». Несмотря на опыт, статусность, Григорчуку не нашлось работы в Украине. Два клуба УПЛ вообще назначили молодых тренеров из U-19. Несмотря на провал сезона, «Заря» не сменила наставника.

ФК Черноморец. Роман Григорчук

Как бы это ни звучало жестоко, но Роман Григорчук прошел свой пик как тренер. Пик был в 2010-2017 годах, когда наставник работал с «Черноморцем» и «Габалой». После чего началось постепенное падение. Не раз видел вживую матчи команды Григорчука. Это организованные и управляемые команды, которые умеют защищаться, но имеют один серьезный изъян – игра первым номером. Эстетика и зрелищность игры оставляют желать лучшего. Поэтому нужно смириться с мнением, что Роман Иосифович никогда не возглавит «Шахтер», «Динамо» или сборную Украины.

Наверное, главная причина – в неправильном месте работы в 2015 году. Григорчук сделал себе имя не только в Украине, но и в Европе, работая с «Черноморцем». Если бы он уехал в Польшу, возглавил какой-то венгерский или болгарский гранд, его карьера могла сложиться совсем по-другому. А в Азербайджане и особенно Казахстане с Белорусью он только отдавал, но не брал. Не развивался дальше, как тренер. Только отдавал свои знания, опыт и навыки. В той же Польше футбольные лифты работают гораздо лучше. Например, Сергей Ребров очень существенно вырос, как тренер, работая с «Ференцварошем» в Венгрии, но ничего не взял, проведя два сезона с «Аль-Айном» в ОАЭ. Все отличие в том, что у Реброва было лобби в лице Шандора Варги, а у Григорчука такого человека не было.



Если еще с «Габалой» был хоть какой-то уровень, то «Астана», «Шахтер» Солигорск – это отсутствие каких-либо движений вперед. На уровне чемпионата Казахстана и Белоруси тяжело развиваться не только игрокам, но и наставникам. Уровень национальных сборных этих стран показывает температуру по палате развития футбола в этих странах. При этом «Шахтер» Солигорск и «Астана» – очень проблемные клубы. В одном случае спортивный директор вмешивался во все, во что только можно и нельзя. В другом – были проблемы с своевременной выплатой зарплаты.

Даже в Украине сейчас на работу Григорчука нет спроса. Кроме «Черноморца», других вариантов просто не было. «Полесье» вообще выбрало молодого тренера без опыта работы. ЛНЗ взял наставника из сферы молодежного футбола. В Житомире и Черкассах хотят видеть не только результат, но и яркую игру.



Григорчука позвали в Баку не из-за его успехов в «Черноморце» за последние сезоны (больших достижений не было), солигорском «Шахтере» или даже «Астане», а потому, что помнили его по работе с «Габалой» в Азербайджане. При этом риск велик, потому что наставника пригласили за прежние заслуги. Амбиции «Нефтчи» точно выше 5-го места, которое команда заняла в прошлом сезоне. Вряд ли есть какие-то серьезные перспективы бороться за самые высокие места. Не стоит ожидать какого-то длительного сотрудничества. Роман Иосифович отлично знает, что поездка на восток в 2014 году не привела к развитию его карьеры. Сильнее или лучше он в Азербайджане не станет. Это не новый серьезный вызов для тренера или построение долгосрочного проекта. Скорее, в целом выгодное краткосрочное сотрудничество для всех сторон. «Нефтчи» получает тренера с опытом работы в Азербайджане, а Григорчук - возможность спокойно работать и получать за это хорошие деньги.

Я расцениваю работу Григорчука в «Нефтчи», только как желание переждать проблемы в Одессе, чтобы потом вернуться. Роман Иосифович хочет стабильности и возможности нормально работать. А когда в «Черноморце» снова будет амбициозный проект, он обязательно вернется. Еще с сезонов 2010-2014 Григорчук так и не выиграл с «моряками» ничего серьезного. Так и не построил успешную команду в городе, который стал для него родным.

Сергей ТИЩЕНКО