МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как экс-игрок киевлян Сергей Рыбалка выиграл у президента «бело-синих» Игоря Суркиса деньги в азартной игре:

– Игорь Суркис – знатный любитель азартных игр. С ним играли?

– Нет, с ним не играл. Но знаю, что Рыбалка играл с Игорем Михайловичем в какую-то игру в самолете после матча с «Челси» и выиграл приличную сумму денег. Все ребята тогда за Рыбалку болели.

– Рыбалка пару штук поднял хотя бы?

– Думаю, да. Игорь Михайлович на меньшие деньги не стал бы играть, – сказал Милевский.

В 2015 году «Динамо» уступило «Челси» в Лондоне со счетом 1:2 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпмионов.

Ранее Милевский рассказал о самой большой проигранной сумме денег в азартных играх.