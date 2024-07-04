МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
Сам Артем с президентом «Динамо» в азартные игры не играл
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как экс-игрок киевлян Сергей Рыбалка выиграл у президента «бело-синих» Игоря Суркиса деньги в азартной игре:
– Игорь Суркис – знатный любитель азартных игр. С ним играли?
– Нет, с ним не играл. Но знаю, что Рыбалка играл с Игорем Михайловичем в какую-то игру в самолете после матча с «Челси» и выиграл приличную сумму денег. Все ребята тогда за Рыбалку болели.
– Рыбалка пару штук поднял хотя бы?
– Думаю, да. Игорь Михайлович на меньшие деньги не стал бы играть, – сказал Милевский.
В 2015 году «Динамо» уступило «Челси» в Лондоне со счетом 1:2 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпмионов.
Ранее Милевский рассказал о самой большой проигранной сумме денег в азартных играх.
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