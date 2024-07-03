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Азартные игры
03 июля 2024, 20:54 | Обновлено 03 июля 2024, 21:49
1330
3

МИЛЕВСКИЙ: «Я проигрывал в рулетку 15 тысяч долларов»

Экс-нападающий рассказал о самой большой проигранной суме денег в азартных играх

03 июля 2024, 20:54 | Обновлено 03 июля 2024, 21:49
1330
3
МИЛЕВСКИЙ: «Я проигрывал в рулетку 15 тысяч долларов»
Instagram. Артём Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский рассказал о самой большой проигранной суме денег в азартных играх.

«В Джокер за партию мог проиграть 500 долларов. Потом, уже после меня, ребята начали играть на большие ставки, это Рыбалка и Хачериди. У них уже были более высокие расценки.

А если брать другие игры, то наибольшую сумму я проигрывал в рулетку — это 15 тысяч долларов. После этого Валентин Белькевич, царство ему небесное, на следующий день одолжил мне две тысячи долларов. Я отбил все свои деньги, и на следующее утро отдал ему двушку».

Милевский играл в «Динамо» с 2002 по 2013 год. Осенью 2021 Артём завершил игровую карьеру.

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Динамо Киев Артем Милевский азарт покер ставки
Алексей Тиньков Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Trollface
Валентина дві тисячі теж спустив. Брехун.
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0
anacreon
Пам'ятайте про ці історії Мілі, коли платите Мегого за трансляції футболу. Яке потім відстібує лігам і клубам, аби ті могли платити мільйони доларів зарплати футболістам, аби такі Мілі, Хачеріді та інші потім спускали ваші гроші в казино.
Для цього вам зробили платні трансляції. Якщо ви лохи, то пашіть на них і їхні гульки.
Страшно уявити, скільки бабла тупий Суркіс спустив на Мілю і Алієва, які нічого не принесли клубу. За ці мільйони він міг побудувати маленький стадіон.  Чи загальні спортивні майданчики для дітей. Нє, дайте мільйон доларів Мілі, щоб побухав за них та спустив у казино.
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