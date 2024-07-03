МИЛЕВСКИЙ: «Я проигрывал в рулетку 15 тысяч долларов»

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский рассказал о самой большой проигранной суме денег в азартных играх.

«В Джокер за партию мог проиграть 500 долларов. Потом, уже после меня, ребята начали играть на большие ставки, это Рыбалка и Хачериди. У них уже были более высокие расценки.

А если брать другие игры, то наибольшую сумму я проигрывал в рулетку — это 15 тысяч долларов. После этого Валентин Белькевич, царство ему небесное, на следующий день одолжил мне две тысячи долларов. Я отбил все свои деньги, и на следующее утро отдал ему двушку».



Милевский играл в «Динамо» с 2002 по 2013 год. Осенью 2021 Артём завершил игровую карьеру.