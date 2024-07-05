Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Волейбол для голкиперов, упражнения на скорость
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 15:30 | Обновлено 05 июля 2024, 16:02
145
0

ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Волейбол для голкиперов, упражнения на скорость

На 6 июля запланирован контрольный матч с хорватским Хайдуком

05 июля 2024, 15:30 | Обновлено 05 июля 2024, 16:02
145
0
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Волейбол для голкиперов, упражнения на скорость
ФК Шахтер

Продолжается летний сбор «Шахтера» в словенском Брдо. У команды запланированы ежедневные тренировки.

4 июля подопечные Марино Пушича отработали две полных сессии. «Горняки» продолжат готовиться ко второму спаррингу.

На 6 июля запланирован контрольный матч Шахтера с хорватским Хайдуком. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Волейбол для голкиперов, упражнения на скорость

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила аренду защитника Шахтера
Карпаты – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании 4 футболистов
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Марино Пушич Хайдук Сплит
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов
Волейбол | 05 июля 2024, 12:36 15
Сборная Украины обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов
Сборная Украины обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов

Украинцы проиграли первый сет, но затем переломили ход матча

Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Теннис | 04 июля 2024, 19:45 19
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира

Элина справилась с Юле Нимайер во 2-м раунде и вышла на Онс Жабер

Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Футбол | 05.07.2024, 13:33
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Футбол | 05.07.2024, 07:23
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
ОФИЦИАЛЬНО. Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА
Футбол | 05.07.2024, 14:02
ОФИЦИАЛЬНО. Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
04.07.2024, 04:18 1
Олимпийские игры
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
04.07.2024, 10:27
Бокс
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
04.07.2024, 11:53 16
Футбол
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
03.07.2024, 20:28 9
Футбол
Карл Фроч назвал боксера, который победил Джошуа и «забрал у него душу»
Карл Фроч назвал боксера, который победил Джошуа и «забрал у него душу»
04.07.2024, 02:22 1
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
04.07.2024, 04:28 1
Мир азарта
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
03.07.2024, 23:45 7
Теннис
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
05.07.2024, 01:30 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем