Украина. Премьер лига05 июля 2024, 15:30 | Обновлено 05 июля 2024, 16:02
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ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Волейбол для голкиперов, упражнения на скорость
На 6 июля запланирован контрольный матч с хорватским Хайдуком
05 июля 2024, 15:30 | Обновлено 05 июля 2024, 16:02
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Продолжается летний сбор «Шахтера» в словенском Брдо. У команды запланированы ежедневные тренировки.
4 июля подопечные Марино Пушича отработали две полных сессии. «Горняки» продолжат готовиться ко второму спаррингу.
На 6 июля запланирован контрольный матч Шахтера с хорватским Хайдуком. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Волейбол для голкиперов, упражнения на скорость
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