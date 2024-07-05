Продолжается летний сбор «Шахтера» в словенском Брдо. У команды запланированы ежедневные тренировки.

4 июля подопечные Марино Пушича отработали две полных сессии. «Горняки» продолжат готовиться ко второму спаррингу.

На 6 июля запланирован контрольный матч Шахтера с хорватским Хайдуком. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Волейбол для голкиперов, упражнения на скорость