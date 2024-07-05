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Англия
05 июля 2024, 17:35 | Обновлено 05 июля 2024, 17:42
935
1

Экс-кандидат в сборную Украины меняет клуб в АПЛ

Макс Килман покидает ряды «Вулверхэмптона»

05 июля 2024, 17:35 | Обновлено 05 июля 2024, 17:42
935
1
Экс-кандидат в сборную Украины меняет клуб в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Килман

Английский защитник украинского происхождения Макс Килман, который играл до этого за «Вулверхэмптон», близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом».

Сообщается, что 27-летний Килман, ранее считавшийся кандидатом в сборную Украины, но затем отказавшийся от принятия украинского гражданства, уже прошел медосмотр перед переходом в стане «молотобойцев».

Ранее сообщалось, будто трансфер Килмана может обойтись «Вест Хэму» примерно в 45 млн фунтов.

В сезоне-2023/2024 Макс Килман провел 44 матча за «Вулверхэмптон», забил 2 гола, сделал 1 ассист.

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Макс Килман Вест Хэм Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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samird
Так наче ж там не він відмовився, а УЄФА не дала згоду через гру за Англію у міні-футбол?
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Теннис
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