Экс-кандидат в сборную Украины меняет клуб в АПЛ

Английский защитник украинского происхождения Макс Килман, который играл до этого за «Вулверхэмптон», близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом».

Сообщается, что 27-летний Килман, ранее считавшийся кандидатом в сборную Украины, но затем отказавшийся от принятия украинского гражданства, уже прошел медосмотр перед переходом в стане «молотобойцев».

Ранее сообщалось, будто трансфер Килмана может обойтись «Вест Хэму» примерно в 45 млн фунтов.

В сезоне-2023/2024 Макс Килман провел 44 матча за «Вулверхэмптон», забил 2 гола, сделал 1 ассист.