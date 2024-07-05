Экс-кандидат в сборную Украины меняет клуб в АПЛ
Макс Килман покидает ряды «Вулверхэмптона»
Английский защитник украинского происхождения Макс Килман, который играл до этого за «Вулверхэмптон», близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом».
Сообщается, что 27-летний Килман, ранее считавшийся кандидатом в сборную Украины, но затем отказавшийся от принятия украинского гражданства, уже прошел медосмотр перед переходом в стане «молотобойцев».
Ранее сообщалось, будто трансфер Килмана может обойтись «Вест Хэму» примерно в 45 млн фунтов.
В сезоне-2023/2024 Макс Килман провел 44 матча за «Вулверхэмптон», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
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