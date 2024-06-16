Бывший клуб Ярмоленко хочет приобрести защитника украинского происхождения
Макс Килман может перейти в «Вест Хэм» из «Вулверхэмптона»
Лондонский «Вест Хэм» хочет приобрести английского защитника украинского происхождения Макса Килмана, который выступает за «Вулверхэмптон». Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
По информации источника, что в трансфере 27-летнего футболиста заинтересован лично новый главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги, который работал вместе с игроком, когда возглавлял «волков».
Отмечается, что бывший клуб украинца Андрея Ярмоленко может выложить за трансфер Килмана около 45 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне 2023/24 Макс Килман провел 44 матча за «Вулверхэмптон», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
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