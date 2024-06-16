Бывший клуб Ярмоленко хочет приобрести защитника украинского происхождения

Лондонский «Вест Хэм» хочет приобрести английского защитника украинского происхождения Макса Килмана, который выступает за «Вулверхэмптон». Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, что в трансфере 27-летнего футболиста заинтересован лично новый главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги, который работал вместе с игроком, когда возглавлял «волков».

Отмечается, что бывший клуб украинца Андрея Ярмоленко может выложить за трансфер Килмана около 45 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2023/24 Макс Килман провел 44 матча за «Вулверхэмптон», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.