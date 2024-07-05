Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Однако Довбик принял непростое для себя решение – остаться в «Жироне». Довбик отклонил ряд предложений по трансферу от «Наполи» и «Вест Хэма», которые предлагали «Жироне» более 35 миллионов евро. Артем хочет играть только в Ла Лиге, его не соблазняют предложения из АПЛ и Серии А.

Кроме европейских клубов Довбик получил сумасшедшее предложение с зарплатой в 15 миллионов евро (в год) от неназванного клуба из Саудовской Аравии. Ответ Артема был четким – он сказал категорическое «Нет».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.