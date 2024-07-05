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  4. Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Испания
05 июля 2024, 16:46 | Обновлено 05 июля 2024, 16:55
2560
1

Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ

Артем отклонил предложение из Саудовской Аравии

05 июля 2024, 16:46 | Обновлено 05 июля 2024, 16:55
2560
1
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Однако Довбик принял непростое для себя решение – остаться в «Жироне». Довбик отклонил ряд предложений по трансферу от «Наполи» и «Вест Хэма», которые предлагали «Жироне» более 35 миллионов евро. Артем хочет играть только в Ла Лиге, его не соблазняют предложения из АПЛ и Серии А.

Кроме европейских клубов Довбик получил сумасшедшее предложение с зарплатой в 15 миллионов евро (в год) от неназванного клуба из Саудовской Аравии. Ответ Артема был четким – он сказал категорическое «Нет».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Серии A Жирона Вест Хэм Наполи чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Олійник Источник: AS
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Комментарии 1
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Serhiikher
Очередной шлак… сколько можно. Великий месси, которого все хотят, лучший бомбардир с посредственными результатами с игры, в отличии от серлота, который указал на класс Лунина. Что этот? Бестолково на чемпионате выступил и ноль результативности с топ клубами в ла лиге…пишите лучше о реброве, какой он крутой и не понял почему вылетели 
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