Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Артем решил остаться в «Жироне»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Однако по информации AS, Довбик принял непростое для себя решение – остаться в «Жироне». Довбик сообщил о своем решении агентам, предложения от других клубов будут отклонены. Довбик хотел всегда играть в Ла Лиге и не рассматривал отъезда в другой чемпионат. Единственным вариантом был трансфер в «Атлетико», однако мадридцы не были готовы платить за Довбика «Жироне» 40 миллионов евро.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
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