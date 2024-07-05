Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Испания
05 июля 2024, 13:33 | Обновлено 05 июля 2024, 13:48
3441
21

Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть

Артем решил остаться в «Жироне»

05 июля 2024, 13:33 | Обновлено 05 июля 2024, 13:48
3441
21
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Однако по информации AS, Довбик принял непростое для себя решение – остаться в «Жироне». Довбик сообщил о своем решении агентам, предложения от других клубов будут отклонены. Довбик хотел всегда играть в Ла Лиге и не рассматривал отъезда в другой чемпионат. Единственным вариантом был трансфер в «Атлетико», однако мадридцы не были готовы платить за Довбика «Жироне» 40 миллионов евро.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании 4 футболистов
Динамо подпишет еще двух футболистов Днепра-1
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы Жирона
Дмитро Олійник Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Теннис | 04 июля 2024, 19:45 19
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира

Элина справилась с Юле Нимайер во 2-м раунде и вышла на Онс Жабер

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 05 июля 2024, 01:30 23
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Сборная Украины обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов
Волейбол | 05.07.2024, 12:36
Сборная Украины обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов
Сборная Украины обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов
Уйти, чтобы вернуться. Почему Григорчук покинул Черноморец
Футбол | 05.07.2024, 13:25
Уйти, чтобы вернуться. Почему Григорчук покинул Черноморец
Уйти, чтобы вернуться. Почему Григорчук покинул Черноморец
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Футбол | 04.07.2024, 21:13
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NoMad
Насправдi найлогiчнiше рiшення. Головне не здати в цьому сезонi.
Лише Днiпро плюється, бо мабуть розраховували на кошти з трансферу
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
ну и отлично, сможет показать себя в ЛЧ - перейдет на повышение!
Ответить
+2
Умник
За Жирону в лч наколотит, будут все писать какая же падла за сборную так не играет
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Максим Колісник
Цілком нормально. Якщо кістяк півзахисту залишиться то свої 10+ голів він точно заб'є
Ответить
0
contr
Скоро і Судакова мордою в гімно макнуть а заодно і всю кротопомийку !
Ответить
0
contr
Обісрався ! Нак не потрібен Реал Барселона Ман Сіті ! 
Ответить
0
0963691185
да кому він нужен..ото він і вічно хворий вітя там і закінчать..
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
DK1961
После провала на ЕВРО его планы не сбылись в связи с падением трансфертной стоимости. Виноват сам
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
😂😂
Ответить
-5
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
03.07.2024, 10:41 105
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
04.07.2024, 04:18 1
Олимпийские игры
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
04.07.2024, 04:28 1
Мир азарта
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику
ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику
03.07.2024, 11:14 4
Бокс
Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
03.07.2024, 13:13 89
Олимпийские игры
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
03.07.2024, 10:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем