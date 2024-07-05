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05 июля 2024, 13:44 | Обновлено 05 июля 2024, 13:57
63
0

Карпаты – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды встретятся в спарринге в селе Бартатив

05 июля 2024, 13:44 | Обновлено 05 июля 2024, 13:57
63
0
Карпаты – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В пятницу, 5 июля, состоится товарищеский матч, в котором отношения между собой выяснят львовские «Карпаты» и «Металлист 1925» из Харькова.

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Для львовской команды предстоящий поединок станет вторым летним спаррингом 2024 года. Команда Мирона Маркевича, напомним, в первом товарищеском матче межсезонья 3 июля добилась победы над «Минаем» – 3:1.

Для харьковского коллектива встреча с львовянами станет третьим спаррингом лета. 28 июня он сыграл вничью 1:1 со «Скалой 1911», а 30-го числа добился крупной победы над командой «Ревера 1908» – 5:1.

Карпаты – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Карпаты Львов Металлист 1925 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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